Piotr Zielinski non ha svolto la seduta odierna per un fenomeno di tracheite. A riportarlo è la SSC Napoli attraverso il consueto report giornaliero. Il polacco, uscito anzitempo con l’Empoli per problemi respiratori, nella giornata di ieri si è anche sottoposto a tampone molecolare con esito negativo.

