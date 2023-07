UFFICIALE SERIE A: Anticipi e Posticipi fino alla 4^ Giornata. I Campioni D’Italia debuttano il 19 Agosto contro il Frosinone

Sono ufficiali date e orari delle prime quattro giornate del campionato. Si parte sabato 19 Agosto alle 18.30 con il Napoli campione in carica in trasferta col Frosinone, in contemporanea Empoli-Verona. Il derby Inter-Milan della quarta giornata sarà sabato 16 settembre alle ore 18 campione in carica in trasferta col Frosinone, in contemporanea Empoli-Verona. Il derby Inter-Milan della quarta giornata sarà sabato 16 settembre alle ore 18

Serie A 2023/24, gli orari e le date dei primi quattro turni

PRIMO TURNO

sabato 19 agosto ore 18.30: Frosinone-Napoli, Empoli-Verona

sabato 19 agosto ore 20.45: Inter-Monza, Genoa-Fiorentina

domenica 20 agosto ore 18.30: Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta

domenica 20 agosto ore 20.45: Lecce-Lazio, Udinese-Juventus

lunedì 21 agosto ore 18.30: Torino-Cagliari

lunedì 21 agosto ore 20.45: Bologna-Milan

SECONDO TURNO

sabato 26 agosto ore 18.30: Frosinone-Atalanta, Monza-Empoli

sabato 26 agosto ore 20.45: Milan-Torino, Verona-Roma

domenica 27 agosto ore 18.30: Fiorentina-Lecce, Juventus-Bologna

domenica 27 agosto ore 20.45: Lazio-Genoa, Napoli-Sassuolo

lunedì 28 agosto ore 18.30: Salernitana-Udinese

lunedì 28 agosto ore 20.45: Cagliari-Inter

TERZO TURNO

venerdì 1 settembre ore 18.30: Sassuolo-Verona

venerdì 1 settembre ore 20.45: Roma-Milan

sabato 2 settembre ore 18.30: Bologna-Cagliari, Udinese-Frosinone

sabato 2 settembre ore 20.45: Atalanta-Monza, Napoli-Lazio

domenica 3 settembre ore 18.30: Inter-Fiorentina, Torino-Genoa

domenica 3 settembre ore 20.45: Empoli-Juventus, Lecce-Salernitana

QUARTO TURNO

sabato 16 settembre ore 15: Juventus-Lazio

sabato 16 settembre ore 18: Inter-Milan

sabato 16 settembre ore 20.45: Genoa-Napoli

domenica 17 settembre ore 12.30: Cagliari-Udinese

domenica 17 settembre ore 15: Frosinone-Sassuolo, Monza-Lecce

domenica 17 settembre ore 18: Fiorentina-Atalanta

domenica 17 settembre ore 20.45: Roma-Empoli

lunedì 18 settembre ore 18.30: Salernitana-Torino

lunedì 18 settembre ore 20.45: Verona-Bologna

