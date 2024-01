Udine razzista? Forse dimenticano Milano, Torino, Verona…

Udine-Milano, alias Udinese-Milan gara valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie A, ad arbitrare la gara e il sig. Fabio Maresca della sede di Tore Annunziata (Napoletano). Spiegato il palla al centro, raccontiamo i fatti.

Vergogna al Bluenergy Stadium, dove gli insulti razzisti, lato più triste e desolante del nostro calcio e del tifo, emergono in tutto il suo squallore. Dal 38’ e per alcuni minuti, Mike Maignan ha lasciato il campo e fatto ritorno negli spogliatoi costringendo l’arbitro Maresca a sospendere momentaneamente la partita.

Il malcapitato portiere, furioso, si è tolto i guanti e si è recato negli spogliatoi, raggiunto dai compagni per provare a calmarlo e riportarlo tra i pali. Dopo circa cinque minuti il gioco è ripreso, con Maignan ovviamente imbufalito e scosso per quanto successo nel finale di primo tempo sul campo dell’Udinese. Maignan era già stato vittima di cori e ululati nelle partite contro Juventus e Cagliari, nel 2022 e nel 2021

Udine, Bravo Maresca, ma perché’ esitare tanto?

Dopo che Maignan, davvero su tutte le furie, voleva lasciare il campo, il sig. Maresca, che sicuramente ha fatto bene nella scelta, ha atteso fin troppo però per prendere l’iniziativa, ma soprattutto, la responsabilità di una scelta sacrosanta in quel determinato momento, avvertendo quella gentaglia che in caso di reiterazione, la gara sarebbe stata definitivamente sospesa?

Gli arbitri non sono li solo per comminare ammonizioni, espulsioni, rigori, ma anche salvaguardare, con decisioni al limite e drastiche, i calciatori in campo! Se i nostri stadi sono ormai ricettari di volgarità comportamenti al limite del penale, forse non solo al limite, se ci sono delle regole perché’ non vengono repentinamente applicate?

Già si vede la classica multa da 10 mila euro, una stretta di mano, e la prossima volta tutto rivedibile, tanto alla fine va bene così! Il razzismo è una piaga politico-sociale che oggi davvero, per come va il mondo del calcio, e davvero incompressibile, basti pensare ai tanti calciatori di colore nell’ Udinese, Nel Milan e quant’ altro, per rendersi conto, di quanto l’ignoranza stia prendendo il sopravvento in un tessuto sociale, povero di valori , e quantificato in deplorevole ottusaggiene umana!

Udine, Milano, Torino…Ma anche Cagliari, Bari, Roma…insomma chiedete a Napoli cosa significa!

Guardando in casa nostra, rammento Inter-Napoli, dicembre 2018, col Koulibaly bersagliato dalle solite “attenzioni” di alcuni imbecilli sugli spalti. La gara non va avanti, i cori non cessano nonostante gli avvisi dello speaker, e Koulibaly si innervosisce (come confermerà sia Ancelotti sia lo stesso calciatore a fine gara) e risponde con un applauso provocatorio al direttore di gara che lo ammonisce per la seconda volta. Risultato? Koulibaly espulso. Il direttore di gara era il sig. Mazzoleni!

Preso un esempio a caso, per far capire la mancanza di decisione da parte dei preposti a fare davvero il proprio dovere, senza dimenticare ciò che subisce Napoli in ogni dove, con supplizi verbali inqualificabili. Ma niente, il problema non solo non si risolve, non si vuole proprio affrontare!. Anche perché’, diciamocela tutta, di falsi buonisti nel nostro paese c’è ne sono tanti, pochi coloro che vogliono davvero contrastarne il fenomeno. Non bastano quattro parole su di un foglio per scaricarsi di un problema, oggi siamo tutti sotto controllo! Allora cosa aspettiamo ad attuare ciò che si deve con tutti? La verità e una ed incontrovertibile, questo e il paese di sarchaipone, nessuno se ne fotte e tutti hanno ragione!

