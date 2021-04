Torino-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

La corsa Champions si fa incandescente. E pure in coda, i risultati delle pericolanti accendono la lotta salvezza. Insomma, Torino–Napoli diventa crocevia di interessi contrapposti. Le motivazioni saranno pure agli antipodi. Eppure granata e partenopei sono entrambi orientati a tentare l’impossibile. Provare a centrare i rispettivi obiettivi stagionali diventa un dovere, senza fare troppi calcoli sul calendario. Oppure pensando alla consistenza tecnica e al blasone dell’avversario di turno.

QUI TORINO

Arrivano ottime notizie dall’infermeria. Salvatore Sirigu s’è messo il Covid alle spalle. Era risultato positivo pochi giorni dopo essere rientrato dagli impegni con la Nazionale, coinvolto nel focolaio azzurro. Adesso punta a riprendersi la maglia da titolare contro il Napoli. L’esperto portiere, alla ripresa degli allenamenti, al Filadelfia, ha svolto tutti gli allenamenti in gruppo con i compagni. Quindi, oggi pomeriggio dovrebbe essere regolarmente al posto suo.

In difesa, si va verso la conferma del terzetto composto dal napoletano Izzo, N’Koulu e Bremer. A centrocampo, Mandragora è in grande spolvero e l’ex Verdi, in vantaggio su Linetty nel ruolo di mezz’ala sinistra, scalpita per dimostrare quanto errate fossero le valutazioni sul suo conto, quando giocava con gli azzurri. Anche Rincon potrebbe tornare tra i titolari, favorito su Lukic come mezz’ala destra. Mentre sulle fasce dovrebbero vedersi Singo e Ansaldi. In attacco, la coppia Sanabria–Belotti.

QUI NAPOLI

Tegola Fabiàn Ruiz per Gattuso. Lo spagnolo rischia di non giocare per una lombalgia: scelto l’eventuale sostituto, qualora il mal di schiena non la smettesse di tormentare l’ex Betis Siviglia. Già allertato Bakayoko.

Per il resto, il tecnico pare abbia le idee abbastanza chiare circa l’undici che dovrà affrontare il Torino. Al centro della difesa, Rrahmani è nettamente favorito su Maksimovic per prendere il posto dello squalificato Manolas. Mario Rui, invece, dovrebbe surrogare Hysaj nel ruolo di terzino sinistro. Dopo aver scontato il turno di squalifica, torna Demme davanti alla difesa.

Qualche dubbio in prima linea. Nel senso che, nella testa di Ringhio, Politano si lascia ancora preferire a Lozano. Il recupero del messicano, dopo l’infortunio muscolare rimediato con la Juventus, procede a tappe progressive. El Chuky deve ritrovare la condizione migliore. Nel frattempo, Gattuso non vuole rinunciare all’ex Sassuolo e Inter, che sta attraversando uno stato di forma ottimale.

A proposito di tridente: per gestire al meglio le risorse a disposizione, dividendo il minutaggio tra tutti gli attaccanti a sua disposizione, l’allenatore partenopeo potrebbe scegliere Osimhen piuttosto che Mertens. Comunque favorito nelle gerarchie.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

