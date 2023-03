Torino-Napoli, marea azzurra al seguito, ma occhio a non sbagliare!

Vigilia della gara Torino-Napoli, c’è grande attesa per la partita che si disputerà domani in Piemonte. Prevista una vera e propria marea azzurra. In tantissimi vogliono vedere all’opera la squadra di Luciano Spalletti.

“Dal Viminale fanno sapere che i napoletani saranno sotto i riflettori delle forze dell’ordine. Il settore ospiti che è sold-out contiene più di 1500 posti e molti napoletani residenti in altre regioni hanno già acquistato il biglietto per i restanti settori dello stadio”.

Saranno in migliaia i napoletani presenti all’Olimpico Grande Torino divisi tra settore ospiti (necessaria la fidelity card) e gli altri settori per i non residenti in Campania. Allertate le forze di sicurezza, dal Viminale la richiesta è di controlli accurati per evitare incidenti e problemi di ordine pubblico”, ha riferito il noto quotidiano sportivo. Si spera che non ci siano incidenti e che si possa vivere una bella giornata di sport all’insegna dell’amicizia e rispetto.

