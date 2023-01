Spalletti si gioca la carriera. Napoli la Storia

Spalletti si gioca la carriera, De Laurentiis la bacheca e Leone d’oro. Miglior protagonista del secolo moderno. Il 2023 potrebbe essere la Rivoluzione francese.

Rivoluzione moderna in salsa partenopea.

Che si gioca la città?

Una pagina di storia.

Semplicemente. Essenziale. Tempo di schierarsi. Con o senza. Nel mezzo si muore.

Napoli non può morire democristiana.

Le radici sono da battaglia e rivoluzione.

Masaniello non è torinese.

Poche, pochissime chiacchiere. Ora o mai più.

Chi, ancora oggi, con 8 punti sulla seconda, ha intenzione di affidarsi ad alibi fantasiosi, si faccia da parte.

Lo scudetto è affare del Napoli. Non c’è cosa più bella. Essere protagonista del proprio destino.

Il tempo è un affare affascinante, chiede in cambio responsabilità e prontezza.

Il Napoli lo è? Credo di si.

Luciano lo è? Altrettanto si.

Spalletti si gioca tutto in questo campionato, dopo 30 anni. Tutto ed anche di più. Sarà davvero difficile ritrovare queste condizioni. A Napoli praticamente impossibile. Potrà vincere altrove nei prossimi anni ma farlo a Napoli, santifica.

Ti fa diventare Bigon, Bianchi o Bagnoli.

Pagine di storia e non solo di quella sportiva.

Ora il pallone conta relativamente. Ora è questione di Identità.

Se il Napoli 5.0 è maturo vincerà. Diversamente faremo come insegna Velasco.

“Chi vince festeggia, chi perde spiega”.

Poche chiacchiere anzi pochissime, il freccia rossa in partenza da Napoli per Milano non ha speranze ha determinazioni.

“La Speranza fa fare film consolatori” dice Capuano, il “regista” in È stata la mano di Dio di Sorrentino.

Attributi o nulla.

Non è assolutamente tempo di incertezza. Chi ha dubbi si faccia da parte. Chi sente di non essere pronto o all’altezza del compito, faccia un passo indietro. Ora o mai più. Anche un Papa ha trovato il coraggio, un secondo potrebbe farlo a breve.

Spalletti la carriera, De Laurentiis il leone d’oro, Napoli la Storia.

Poche chiacchiere anzi pochissime.

