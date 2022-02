Si è conclusa alle ore 15.39 la conferenza stampa dell’allenatore azzurro Luciano Spalletti, il quale ha risposto a diverse domande alla vigilia del match che vedrà scontrarsi il Napoli contro l’Inter.

Prima domanda: Koulibaly giocherà?

“Mi sembra irrispettoso per chi dovesse fargli posto di farlo entrare dal primo momento.” Secondo Spalletti infatti, Koulibaly, è un giocatore differente dagli altri un esempio è stato il suo atteggiamento alla vittoria della Coppa d’Africa: “E’ andato subito a salutare gli avversari, prima coloro i quali avevano sbagliato il rigore. E’ lo spessore dell’uomo ad essere differente.”

Secondo Spalletti è necessario tener conto di tutto quello che hanno fatto gli altri giocatori anche per una questione di rispetto. Ad ogni modo l’allenatore di Certaldo ha le idee molto chiare: “Qualunque scelta io prenda, faccio bene. Si aspetta domani per la formazione”.

Sarà una partita per la lotta allo scudetto?

Spalletti spiega che l’obbiettivo stagionale è e sarà sempre entrare a far parte delle prime quattro della classifica cercando di superare le squadre più forti.

“Vincendo questa partita potremmo essere catapultati verso l’obbiettivo Scudetto. Nelle difficoltà siamo rimasti capaci di tenere la schiena dritta, mentre per quanto riguarda i punti dipende sempre da quello che fai giorno dopo giorno. Abbiamo una rosa che, anche se cambia di qualche elemento, i calciatori sanno come fare da soli.

Sul Gruppo…

“Con la Juventus sarebbe stata meglio rinviarla ma ho visto nei calciatori il desiderio di giocare quella partita. Attraverso questo hanno fatto una grande partita. Guardo al valore delle persone dietro il calciatore ed io qui sono in una botte di ferro. E’ un gruppo solido, fantastico, che in questi anni ha dimostrato che ci tiene a questa maglia raccogliendo meno negli ultimi anni di quello che meritasse.”

Una partita che ha il sapore di rivincita contro l’Inter?

“Per me non sarà una rivincita, li ho lasciato calciatori che stimo e che so quanto stimano me”

Ma in merito all’importanza della gara ha dichiarato: “Battere l’Inter ci aprirebbe a nuove prospettive. Io non ho alcuna rivincita per la sfida contro i nerazzurri, anzi i ragazzi ci tengono a fare bella figura. Le carriere di tutti dipendono dalla sfida contro l’Inter e perciò cercheremo di ottenere il massimo. I nerazzurri li definisco l’amministratore del condominio, anzi li troveremo arrabbiati dopo aver perso il derby. C’è massimo rispetto ma non cambierà l’atteggiamento, l’Inter dovrà essere affrontato come il Venezia”

Il Napoli dovrà modificare il suo schema?

L’Inter ha delle caratteristiche che noi non abbiamo, dovremo cercare di limitarli, ma non snaturare il nostro gioco. Si possono perdere le partite, ma dobbiamo sempre rispettare i nostri tifosi. All’andata abbiamo perso qualche pallone di troppo, non dovremo metterla sulla fisicità ma puntare sul palleggio e nascerebbe un qualcosa di interessante”.

Noi dobbiamo mantenere la calma, siamo feroci ma non per tutta la gara. L’Inter ti arriva addosso, di livello, anche noi. Dopo il vantaggio, si sono persi qualche pallone di troppo e noi invece dovremo gestire al meglio la sfera.”

L’obbiettivo per domani?

Spalletti in merito allo zaino di Doveri non si è espresso contro, sostenendo che spesso le squadre regalano dei gadget. Ma anche qualora Doveri fosse di parte Spalletti non ha paura perché conosce i suoi ragazzi e la sua squadra e del team, ADL compreso.

De Laurentiis è venuto incontro all’esigenze dei tifosi, dal punto di vista economico, per avere più fluidità allo stadio. I cinque cambi? Sarà un vantaggio più, ma noi dovremo essere il miglior Napoli e avere quasi tutta la rosa a disposizione”.

Contro l’Inter servirà anche la cazzimma, terminologia del vocabolario napoletano. Servirà anche il pensiero di tutte quelle persone che ci vogliono bene e noi dovremo renderli felici. Il “Maradona” pieno? Per noi sarà una gioia, dovremo dimostrare di meritarci il loro affetto e la passione al tempo stesso”.

“Domani sera dovremo essere calmi e forti come ha detto ieri Matteo Politano. Noi ci chiamiamo Napoli non per caso, dovremo avere la creatività che è una caratteristica della nostra città. Osimhen? Facciamolo giocare queste partite, visto che all’andata non era in campo per tutta la partita”

In fine un pizzico di tecnicismi…

“Domani contro l’Inter dovremo essere una squadra liquida, saper rendere lucido ogni tipo di giocata. Osimhen? Per noi è fondamentale, sapendo strappare al meglio la palla”.

“Sulla fascia sinistra mettere un giocatore strutturato, perdi la forza del professor Mario Rui, rischi di fare un danno. Insigne è il nostro capitano, si sacrifica come pochi e perciò giocherà”

“Fabian Ruiz e Zielinski? Nella sfida di Venezia si è visto che non è stata elevata come nelle sfide precedenti. Loro possono dare un contributo importante, sanno giocare a pallone. Nei momenti che contano sanno dare la vampata giusta

“Nella sfida di domani contro l’Inter tutti i duelli saranno importanti, dovremo sradicare la palla come fece Zielinski in occasione del gol del vantaggio. Loro sulle fasce hanno corsa e gamba, non dovremo farli partire, come sono bravi sulle palle inattive, perciò servirà massima attenzione saper far tutto”.

