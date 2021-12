Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a DAZN sull’infortunio di Elmas: “Ha preso una botta grossa ed evidente sulla tibia, dopo il rinvio è stato preso in pieno a gamba alta. Però in quanto a squalifiche ho già dato, non vi aspettate che dica niente (ride, ndr). Vedremo se avrà da recuperare, mi è sembrato fiducioso”.

Secondo lei era rigore?

“Non so come sia la regola, il difensore anticipa di un secondo poi però gli rimane il piede dritto. Vorrei andare oltre”

