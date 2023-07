Spal, Di Carlo: “Avete notato cosa ha fatto Osimhen? Ho parlato con Garcia…”

Il tecnico degli emiliani ha parlato dell’amichevole di ieri contro il Napoli soffermandosi anche su alcuni singoli

Mimmo Di Carlo, allenatore della Spal che ieri ha sfidato gli azzurri in amichevole, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche su Osimhen.

Di Carlo sull’amichevole col Napoli e su Osimhen

“E’ stata una bella soddisfazione, il Napoli ha molte probabilità di fare di nuovo un grande campionato e togliersi qualche soddisfazione in Champions League. I nostri ragazzi erano molto contenti per il pareggio di ieri, ma devo dire che ho visto gli azzurri in grande forma. Resta una squadra di grandissimo livello. Ho visto fare delle cose ad Osimhen incredibili, avete notato sul gol del Napoli? Hanno fatto dei movimenti veramente eccezionali. Anche Politano è stato eccezionale, così come tutte le stelle della compagine partenopea. Faccio i miei complimenti a questo Napoli, che resta una compagine di altissimo livello. Ieri ho parlato con Garcia e questo gli ho fatto notare, il Napoli è squadra, una squadra vera, che da tutto per ottenere il risultato. Lui è perfetto in tal senso”.

