Simeone, Il “Cecchino” che non perdona!

Giovanni Simeone, ovvero, 277 minuti, una media di un gol ogni 69. Definizione di “cecchino” basassimo tutto sui numeri, ma la realtà è ben altra cosa. Il farsi trovare pronto, ogni volta che viene chiamato in causa, mostra la concentrazione , ed approccio alla gara, superiore a molti centravanti che partono dal primo minuto.

Ieri, ad esempio, contro la Cremonese, subito si tuffa nella sua area di rigore, dove con forza e determinazione, trova il gol del vantaggio, dando l’idea di come, un attaccante dal fiuto del gol, debba essere li, pronto a tramutare in rete, tutto cio’ che tocca!

Liverpool, Ajax, Milan, e ieri Cremonese, non e un caso, che Champions e campionato, saggino le doti del Cholito, che poi sono le stesse, che nel corso del tempo, lo hanno portato alla ribalta fino ad arrivare al Napoli, lo scorso giugno, definendo il suo approdo in azzurro, come una premonizione, un qualcosa che si sente e che portera’ benefici.

Beh, se questi sono i risultati, i tifosi azzurri possono dormire sonni tranquilli, visto il grande impegno che ci mette il Simeone, ma soprattutto , e va esaltato, vedere come il suo approcciare alla gara, risulti determinante anche ai fini della coralita’ di gioco della squadra, insomma, uno spacca partita vero e proprio

In molti addetti ai lavori, ora si chiedono, quando tornera’ a disposizione Osimhen cosa fara’ Spalletti? Non convocato per Cremona pensando all Ajax, con Raspadori ed il Cholito, che finora hanno “congelato” l’assenza con prestazioni eccellenti, piu’ che altro la domanda è un’altra, e giusto che i due vengano riposti in panca per far posto ad Osi?

Dilemma che si potra’ risolvere a breve, ricordando che si gioca ogni tre giorni, ma se per Raspadori il discorso potra’ sembrare piu’ complesso (Spalletti la pensera’ uguale?) ,per Simeone, il “rebus” è già bello che risolto, tanto alla fine, gli bastano 10 minuti per giungere sul tetto degli eletti!…Come a dire, stai andando forte, buchi tutte le porte…!

