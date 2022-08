Serie A,1^Giornata: Lecce-Inter 1-2 e Monza-Torino 1-2

La Serie A e’ finalmente iniziata, gli anticipi Samp-Atalanta e Milan-Udinese, hanno finalmente dato il via al campionato 2022/23, senza pero’ , e lo sottoliniamo, qualche polemica sugli arbitri! A seguire Lecce-Inter e Monza-Torino

Serie A: Monza-Torino 1-2

Esordio amaro in Serie A per il Monza che perde in casa per 2-1 contro un Torino, lucido e abile a sfruttare gli errori della squadra di casa e a colpire nei momenti giusti. Per i granata gol all’esordio per Miranchuk nel finale di primo tempo e raddoppio nella ripresa di Sanabria. Allo scadere la rete di Mota, ma è troppo tardi. Nel prossimo turno il Monza andrà al Maradona a sfidare il Napoli, mentre il Torino esordirà tra le mura amiche contro la Lazio.

Serie A: Lecce-Inter 1-2

L’Inter piega il Lecce in extremis, 2-1 il risultato finale: match in discesa, Lukaku sblocca dopo appena due minuti. Nella ripresa pari di Ceesay. Falcone nega il gol ai nerazzurri più volte, al 95′ la rete decisiva di Dumfries sugli sviluppi di un corner. Nel prossimo turno di campionato per il Lecce impegno in trasferta sul campo del Sassuolo, l’Inter giocherà in casa contro lo Spezia.

