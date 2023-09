Serie A, si riparte subito: ecco le partite, gli orari e dove vederle in tv

Neanche il tempo di digerire le coppe europee che è già tempo di Serie A, con due anticipi previsti già a partire da oggi tra le squadre che non hanno giocato durante la settimana. Si partirà alle 18.30 con la sorpresa Frosinone che affronterà il banco di prova della Salernitana, ancora priva di Dia. In serata sfida tra bomber con il Lecce di Krstovic che sfiderà al “Via del Mare” il Genoa di Retegui. Domani si rivedranno le big con il Milan che deve riprendere a correre con il Verona a San Siro mentre la Juventus andrà in Emilia alle 18 per affrontare il Sassuolo. Il sabato si chiuderà con il posticipo serale dell’Olimpico tra Lazio e Monza.

Lo spezzatino domenicale offrirà un “lunch match” finalmente interessante con il nuovo Empoli di Andreazzoli che se la vedrà con l’Inter di Simone Inzaghi. Alle 15 sarà il turno di Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina mentre alle 18 scenderanno in campo il Bologna di Tiago Motta al cospetto del Napoli, campione d’Italia ancora in cerca di un’identità. La giornata si chiuderà con il posticipo di domenica tra il Torino di Juric e la Roma, che dovrà confermare il 7-0 rifilato all’Empoli ma che si troverà davanti un avversario di ben altro spessore.

Venerdì 22 settembre

18.30 Salernitana-Frosinone (Dazn)

20.45 Lecce-Genoa (Dazn e Sky)

Sabato 23 settembre

15.00 Milan-Verona (Dazn)

18:00 Sassuolo-Juventus (Dazn)

20:45 Lazio-Monza (Dazn e Sky)

Domenica 24 settembre

12.30 Empoli-Inter (Dazn e Sky)

15.00 Atalanta-Cagliari (Dazn)

15.00 Udinese-Fiorentina (Dazn)

18:00 Bologna-Napoli (Dazn)

20.45 Torino-Roma (Dazn)

