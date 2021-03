Serie A, Milan-Napoli: rossoneri per non dire addio al sogno scudetto, azzurri per il quarto posto

È una partita fondamentale per entrambe quella che andrà in scena domenica sera a San Siro e che vedrà protagoniste Milan e Napoli. Sicuramente una delle sfide più significative tra le due squadre negli ultimi anni, visto e considerato che era tanto tempo che i rossoneri non ambivano a qualcosa di importante, neanche un posto utile per la Champions. Dall’altro lato, gli azzurri hanno necessità di fare punti, altrimenti potrebbero anche dire addio al quarto posto nelle prossime settimane.

Quote del match

Negli ultimi tempi avrete sicuramente notato un aumento dei siti dove è possibile scommettere. A prescindere dal fatto che si tratti di calcio o casino online, la richiesta è aumentata a dismisura nell’ultimo anno. Probabilmente ha influito in maniera rilevante la pandemia, che ha costretto le persone ha casa e alla chiusura dei casino fisici. Per questo motivo, i giocatori stanno cominciando a diventare anche molto più consapevoli e prima di spendere soldi reali cominciano a giocare a giochi gratis per comprendere il tipo di giocate da effettuare. Ne è un esempio slotmachine-gratis.it, un sito dove vengono fornite tantissime informazioni utili in merito ai giochi online.

Ma diamo un’occhiata alle quote della gara. Si tratta di un match equilibrato, anche nelle convinzioni dei bookmakers. Basti guardare le quote: una vittoria del Milan è data a 2,55 orientativamente, mentre la vittoria del Napoli a 2,80. Come si può evincere, regna un equilibrio molto significativo. Più alta la quota del pareggio, data a circa 3,40 volte la posta. Rossoneri, quindi, leggermente favoriti secondo i book.

Milan-Napoli: info generali

Ma come arrivano le due squadre ad una sfida così importante? Sicuramente acciaccate. Per prima cosa il Napoli dovrà fare a meno di giocatori come Petagna e Ghoulam. Il terzino ha riscontrato contro il Bologna la rottura del crociato e ha dovuto chiudere anzitempo la stagione, ancora una volta.

La buona notizia è che tornerà probabilmente tra i convocati l’attaccante Lozano, il quale sembra abbia smaltito a dovere l’infortunio occorso durante la sfida con la Juventus e potrebbe essere anche schierato per un piccolo scorcio di match. Ballottaggio serrato, invece, tra Osimhen e Mertens: il nigeriano è apparso in gran forma, nonostante qualche acciacco delle ultime settimane, e potrebbe anche partire titolare.

Per quanto riguarda il Milan, ci sono tante assenze importanti. Per prima cosa Calhanoglu, il quale non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare. Guai anche per Mandzukic e Bennacer, che non saranno quasi certamente della gara. Ma soprattutto, non sarà del match Ibrahimovic: lo svedese non ha recuperato dall’infortunio all’adduttore. Ecco che la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Leao e Castillejo, ma Rebic scalpita.

Come detto, il match è fondamentale per tenere vive le speranze scudetto del Milan, mentre per il Napoli si tratta della prima di tre gare importantissime che potrebbero segnarne il futuro.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; FabiànRuiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Andrea Falco