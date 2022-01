Serie A: Lo strano caso dei positivi

Alla vigilia della ripresa del campionato di Serie A, molti sono i giocatori indisponibili per disputare i match perché positivi al Covid-19.

Solo la squadra del Napoli conta 6 positivi al tampone molecolare, i giocatori coinvolti sono: Osimhen, Elmas, Lozano, Malcuit, Mario Rui e l’allenatore Spalletti, ma in generale, in tutta la Serie A, si contano più di sessanta giocatori in isolamento.

Calendario Serie A

Nonostante la diffusione del virus a macchia d’olio negli spogliatoi delle squadre italiane, la Lega Calcio sembra irremovibile sulla decisione di non modificare il calendario della Serie A, la cui ripresa è prevista per il 6 gennaio 2022.

La motivazione della decisione della Lega Calcio sembrerebbe legata al regolamento. Quest’ultimo non prevede il rinvio delle partite in relazione ad un numero minimo di giocatori, cosi come prevedeva il regolamento del 2020-2021.

Attualmente solo le ASL possono decidere se procedere al rinvio delle partite in relazione ai contagi nelle squadre.

Lo strano caso dei positivi

Nonostante la forte diffusione della variante Omicron, i contagi nella Serie A destano una certa perplessità.

I calciatori attualmente in isolamento domiciliare sono tutti vaccinati e soggetti a controlli. Il numero di calciatori, banalmente definiti NOVAX, sono una minoranza. Da qui la domanda sorge spontanea, perché un numero così importante di contagiati nonostante i controlli e le attenzioni? I dati a noi forniti sono veri?

Una verità certa è la posizione della FIGC. Il responsabile sanitario del Bologna, non che membro della Commissione medica della FIGC in rappresentanza dei medici della Serie A, Gianni Nanni si è espresso chiaramente in merito ai provvedimenti che vorrebbero attuare nei confronti dei calciatori “irriverenti”.

Ecco le sue parole: ” Dovremmo imporre che chi non si vaccina se ne assume le responsabilità e ne paga le conseguenze“. Se ti becchi il Covid-19 poi ti paghi le cure. Io ti curo e ti salvo, ovviamente però paghi le terapie, perché non hai voluto vaccinarti. Si è liberi di non vaccinarsi, ma poi se ne pagano le conseguenze. Non solo paghi le cure ma paghi anche i danni che procuri agli altri. Se tu crei un focolaio poi devi pagare. Non credo che andremo a minare la democrazia e i diritti con una cosa del genere“.

Una dichiarazione che denota una posizione ferma in merito, ma di dubbia democraticità.

Dal 10 gennaio alcuni giocatori spariranno

Il giorno del giudizio ha una data ben precisa il 10 gennaio 2022, giorno in cui per accedere nei propri posti di lavoro sarà necessario mostrare il Super Green Pass. Qui sorge il dubbio, i giocatori che non hanno proceduto all’inoculazione del siero contro il Caovid-19 potranno accedere agli spogliatoi e disputare i match?

Una soluzione potrebbe essere quella di far entrare in vigore l’obbligo vaccinale cosi come richiesto dal presidente della Federcalcio Gravina. Tuttavia questa strada non sembrerebbe essere attualizzabile in quanto i contratti firmati dai giocatori non prevedono l’obbligo vaccinale, anche se il governo può impedire l’utilizzo dei calciatori non vaccinati per le competizioni che si svolgono in Italia.

Napoli – Juventus: cosa accadrà

Sui social, in modo particolare su Twitter, tanti sono i commenti in merito alla partita che vedrà coinvolta la squadra azzurra contro i bianconeri. La maggior parte dei tifosi torinesi denigrano la società di ADL ridicolizzandola con commenti come:

“Dopo due anni di #covid e per il #napoli, le UNICHE trasferte a rischio sono quelle con la #Juve. Quest’anno l’aggravante sono gli impegni in Coppa D’Africa di alcuni giocatori. Cose serie, da far movimentare nuovamente le ASL a proprio uso e consumo. E’ vergognoso.”

” Comunque che avrebbero rinviato anche quest’anno Juve – Napoli lo sapevamo già tutti dallo scorso anno.“

” Da quando è stata rinviata Napoli Juve per troppo sole.”

Commenti piccati quelli dei tifosi bianconeri nei confronti del lavoro dell’ASL di Napoli accusata di voler favorire la SSC Napoli per l’ennesima volta in un match contro la Juventus. Che sia un sentimento dettato dalla voglia di riscatto dopo la sconfitta dell’ 11 settembre 2021 nella quale Spalletti e i suoi ragazzi hanno portato a casa tre punti con un risultato di 2-1?

Per scoprire se le due squadre scenderanno in campo bisognerà aspettare qualche ora, fin quando non arriverà il comunicato ufficiale della ASL di Napoli.

Per rimanere aggiornato seguici su Per Sempre Calcio!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati