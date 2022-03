Serie A, le piccole fanno ostruzione: il tempo effettivo di Napoli-Udinese

È da più di dieci anni ormai che in Europa, le squadre italiane non riescono ad arrivare alla vittoria finale di un torneo continentale. Ci si è interrogati a lungo su quali potessero essere le problematiche che portano a tali disfatte, le quali si ripresentano sistematicamente, stagione dopo stagione, dove le squadre della nostra penisola vengono umiliate anche rose di valore minore e blasone quasi inesistente. Uno dei numerosi esempi è il Granada dello scorso anno che eliminò il Napoli di Gennaro Gattuso dall’Europa League ai sedicesimi di finale.

Quella degli azzurri, però, non è l’unica “figuraccia all’italiana”, ma é solo uno degli innumerevoli casi che in questi anni hanno visto squadre di fasce minori imporsi in casa nostra. Si è parlato spesso di quanto alcune società abbiano così tanto la testa rivolta verso il campionato, da finire col trascurare il prestigio delle competizioni Europee. Purtroppo, questo non è il problema o – quantomeno – non l’unico.

Probabilmente non si presta abbastanza attenzione ad una cosa che ha più peso di quanto elencato in precedenza: il tempo di gioco effettivo.

Il tempo di gioco effettivo è un grande problema per le squadre che vanno a rappresentare la Serie A in Europa, perché i ritmi di gioco sono molto più alti al di fuori dei nostri confini.

A scaturire questo problema sono soprattutto le squadre medio/piccole, le quali fanno ostruzionismo ogni domenica e piuttosto che pensare a giocarsi la propria partita, studiano a tavolino strategie che facciano scorrere il cronometro con la palla ferma per più tempo possibile. Dai finti crampi agli infortuni alla testa anche quando il capo del corpo non viene toccato: i calciatori delle cosiddette “squadre provinciali” andrebbero rieducati al gioco del pallone, perché non è possibile assistere a partite dove tutto si fa tranne che provare a vincere una partita.

È stato il caso di Udinese-Napoli, partita disputata lo scorso sabato alle ore 15:00 nel tempio azzurro: il Diego Armando Maradona. I bianconeri sono passati in vantaggio grazie ad una ripartenza ben riuscita al minuto numero 22 di gioco. Da lì, apriti cielo. I friulani hanno cominciato ad ostacolare in qualsiasi modo la ripresa del gioco, indipendentemente dalla zona di campo in cui si trovassero. Da Silvestri che ha impiegato un minuto per ogni rimessa dal fondo da battere, a Deulofeu al quale mancava soltanto un distributore dove acquistare una tisana e sorseggiarla accanto alla bandierina dove avrebbe dovuto calciare un angolo.

Infatti, se si va ad analizzare la partita, il tempo di gioco totale del match tra Napoli ed Udinese è stato pari a 97 minuti circa, col tempo effettivo di gioco che Napoli non raggiunge neanche i 47 minuti di gioco…

Ciò significa che il pallone è stato giocabile dalle due squadre per solo il 48% del tempo totale calcolato dal cronometro.

Questa cosa è inammissibile e capita ogni settimana, dove si pensa ad elogiare le “imprese” delle piccole sulle grandi piuttosto che sottolineare il fatto che queste partite siano terminate in tale maniera a causa di mezzucci che vanno contro ogni valore sportivo.

Servirebbe probabilmente adottare il regolamento del Calcio a 5, dove le partite si disputano totalmente con la palla in gioco e quando ci sono interruzioni, il cronometro dell’arbitro si ferma. Oppure un’altra soluzione potrebbe essere quella di imporre agli arbitri un metro più aspro di comportamento per chi ostacola il regolare svolgimento delle gare.

