Serie A, le designazioni arbitrali della diciannovesima giornata

La Serie A continua il suo percorso spedito ed è già tempo di weekend: è tutto pronto per una nuova giornata di campionato e gli occhi sono puntati anche sugli arbitri. Ad aprire la giornata ci pensano Verona e Lecce nel match delle 15 di sabato. Due big match in vista: prima Juventus-Atalanta nella serata di domenica e Lazio-Milan a chiudere l’ultimo turno del girone d’andata. Come di consueto, sul sito dell’AIA, sono state pubblicate le designazioni della diciannovesima giornata di andata di Serie A.

Serie A, le designazioni arbitrali della giornata

Ecco tutti gli arbitri per la diciannovesima giornata di Serie A

VERONA-LECCE, Stadio Bentegodi, 21 Gennaio ore 15

LA PENNA

DEI GIUDICI, ROSSI C.

Quarto Uomo: FERRIERI CAPUTI

VAR: DOVERI

AVAR: MANGANIELLO

SALERNITANA-NAPOLI, Stadio Arechi, 21 Gennaio ore 18

CHIFFI

MOKHTAR, PALERMO

Quarto Uomo: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MASSA

Fiorentina-Torino, Stadio Franchi, 21 Gennaio ore 20:45

DIONISI

VIVENZI, CIPRESSA

Quarto Uomo: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

Sampdoria-Udinese, Stadio Marassi, 22 Gennaio ore 12:30

MARIANI

DE MEO, CAPALDO

Quarto Uomo: COLOMBO

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

MONZA-SASSUOLO, U Power Stadium, 22 Gennaio ore 15

PRONTERA

RANGHETTI, FIORE

Quarto Uomo: GUALTIERI M.

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

SPEZIA-ROMA, Stadio Picco, 22 Gennaio ore 18

SOZZA

CECCONI, BERCIGLI

Quarto Uomo: PEZZUTO

VAR: FABBRI

AVAR: MANGANIELLO

JUVENTUS-ATALANTA, Allianz Stadium, 22 Gennaio ore 20:45

MARINELLI

IMPERIALE, VALERIANI

Quarto Uomo: ORSATO

VAR: MASSA

AVAR: GIUA

BOLOGNA-CREMONESE, Stadio Dall’Ara, 23 Gennaio ore 18:30

MARCHETTI

ALASSIO, BACCINI

Quarto Uomo: SACCHI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI PAOLO

INTER-EMPOLI, Stadio San Siro, 23 Gennaio ore 20:45

RAPUANO

BERTI, SCARPA

Quarto Uomo: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: FOURNEAU

LAZIO-MILAN, Stadio Olimpico, 24 Gennaio ore 20:45

DI BELLO

TOLFO, GALETTO

Quarto Uomo: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

