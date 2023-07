Rileggi LIVE Serie A: Ecco il calendario del campionato 2023/24 con persemprenapoli.it

Oggi alle 12:30 (non più alle 12) il sorteggio del calendario della Serie A per la nuova stagione 2023/24: a Milano il primo appuntamento con la prossima stagione del campionato italiano di calcio. Ospiti Cannavaro, Matri e Di Biagio. Si parte il 19 agosto con la prima giornata, l’ultima è in programma il 26 maggio. Anche per quest’anno, il calendario sarà asimmetrico. Prima sosta il 10 settembre per gli impegni della Nazionale Italiana di Mancini. Non è prevista la sosta natalizia con le 20 squadre di Serie A che scenderanno in campo anche il 23 e 30 dicembre 2023. A gennaio debutta la nuova Supercoppa Italiana con quattro squadre: Napoli, Lazio, Fiorentina e Inter.

ECCO LA PRIMA GIORNATA

19/20 AGOSTO 2023

Bologna-Milan

Empoli-Verona

Frosinone-Napoli

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

25/26 Agosto 2023

Cagliari-Inter

, Fiorentina-Lecce,

Frosinone-Atalanta,

Verona-Roma,

Juventus-Bologna,

Lazio-Genoa,

Milan-Torino,

Monza-Empoli,

Napoli-Sassuolo,

Salernitana-Udinese

3 Settembre 2023

—

Atalanta-Monza,

Bologna-Cagliari,

Empoli-Juventus,

Inter-Fiorentina,

Lecce-Salernitana,

Napoli-Lazio,

Roma-Milan,

Sassuolo-Verona,

Torino-Genoa,

Udinese-Frosinone

17 Settembre 2023

Cagliari-Udinese,

Fiorentina-Atalanta,

Frosinone-Sassuolo,

Genoa-Napoli, Verona-

Bologna, Inter-Milan,

Juve-Lazio,

Monza-Lecce,

Roma-Empoli,

Salernitana-Torino

24 Settembre 2023

Atalanta-Cagliari,

Bologna-Napoli,

Empoli-Inter,

Lazio-Monza,

Lecce-Genoa,

Milan-Verona,

Salernitana-Frosinone,

Sassuolo-Juventus,

Torino-Roma,

Udinese-Fiorentina

27 Settembre 2023

Cagliari-Milan,

Empoli-Salernitana,

Frosinone-Fiorentina,

Genoa-Roma,

Verona-Atalanta,

Inter-Sassuolo,

Juventus-Lecce,

Lazio-Torino,

Monza-Bologna,

Napoli-Udinese

1 Ottobre 2023

Atalanta-Juventus,

Bologna-Empoli,

Fiorentina-Cagliari,

Lecce-Napoli,

Milan-Lazio,

Roma-Frosinone,

Salernitana-Inter,

Sassuolo-Monza,

Torino-Verona,

Udinese-Genoa

8 Ottobre 2023

Cagliari-Roma,

Empoli-Udinese,

Frosinone-Verona,

Genoa-Milan,

Inter-Bologna,

Juventus-Torino,

Lazio-Atalanta,

Lecce-Sassuolo,

Monza-Salernitana,

Napoli-Fiorentina

22 Ottobre 2023

Atalanta-Genoa,

Bologna-Frosinone,

Fiorentina-Empoli,

Verona-Napoli,

Milan-Juventus,

Roma-Monza,

Salernitana-Cagliari,

Sassuolo-Lazio,

Torino-Inter,

Udinese-Lecce

29 Ottobre 2023

Cagliari-Frosinone,

Empoli-Atalanta,

Genoa-Salernitana,

Inter-Roma,

Juventus-Verona,

Lazio-Fiorentina,

Lecce-Torino,

Monza-Udinese,

Napoli-Milan,

Sassuolo-Bologna

5 Novembre 2023

Atalanta-Inter,

Bologna-Lazio,

Cagliari-Genoa,

Fiorentina-Juventus,

Frosinone-Empoli,

Verona-Monza,

Milan-Udinese,

Roma-Lecce,

Salernitana-Napoli,

Torino-Sassuolo

12 Novembre 2023

Fiorentina-Bologna,

Genoa-Verona,

Inter-Frosinone,

Juventus-Cagliari,

Lazio-Roma,

Lecce-Milan,

Monza-Torino,

Napoli-Empoli,

Sassuolo-Salernitana,

Udinese-Atalanta

26 Novembre 2023

Atalanta-Napoli,

Bologna-Torino,

Cagliari-Monza,

Empoli-Sassuolo,

Frosinone-Genoa,

Verona-Lecce,

Juventus-Inter,

Milan-Fiorentina,

Roma-Udinese,

Salernitana-Lazio

3 Dicembre 2023

Fiorentina-Salernitana,

Genoa-Empoli,

Lazio-Cagliari,

Lecce-Bologna,

Milan-Frosinone,

Monza-Juventus,

Napoli-Inter,

Sassuolo-Roma,

Torino-Atalanta,

Udinese-Verona

10 Dicembre 2023

Atalanta-Milan,

Cagliari-Sassuolo,

Empoli-Lecce,

Frosinone-Torino,

Verona-Lazio,

Inter-Udinese,

Juventus-Napoli,

Monza-Genoa,

Roma-Fiorentina,

Salernitana-Bologna

10 Dicembre 2023

Atalanta-Salernitana,

Bologna-Roma,

Fiorentina-Verona,

Genoa-Juventus,

Lazio-Inter,

Lecce-Frosinone,

Milan-Monza,

Napoli-Cagliari,

Torino-Empoli,

Udinese-Sassuolo

23 Dicembre 2023

Bologna-Atalanta

, Empoli-Lazio,

Frosinone-Juventus,

Verona-Cagliari,

Inter-Lecce,

Monza-Fiorentina,

Roma-Napoli,

Salernitana-Milan,

Sassuolo-Genoa,

Torino-Udinese

30 Dicembre 2023

Atalanta-Lecce,

Cagliari-Empoli,

Fiorentina-Torino,

Genoa-Inter,

Verona-Salernitana,

Juventus-Roma,

Lazio-Frosinone,

Milan-Sassuolo,

Napoli-Monza,

Udinese-Bologna

L’ULTIMA DI ANDATA

7 Gennaio 2024

Bologna-Genoa,

Empoli-Milan,

Frosinone-Monza,

Inter-Verona,

Lecce-Cagliari,

Roma-Atalanta,

Salernitana-Juventus,

Sassuolo-Fiorentina,

Torino-Napoli,

Udinese-Lazio

LA PRIMA DI RITORNO

14 Gennaio 2024

Atalanta-Frosinone,

Cagliari-Bologna,

Fiorentina-Udinese,

Genoa-Torino,

Verona-Empoli,

Juventus-Sassuolo,

Lazio-Lecce,

Milan-Roma,

Monza-Inter,

Napoli-Salernitana

21Gennaio 2024

Bologna-Fiorentina,

Empoli-Monza,

Frosinone-Cagliari,

Inter-Atalanta,

Lecce-Juventus,

Roma-Verona,

Salernitana-Genoa,

Sassuolo-Napoli,

Torino-Lazio,

Udinese-Milan

28 Gennaio 2024

Atalanta-Udinese,

Cagliari-Torino,

Fiorentina-Inter,

Genoa-Lecce,

Verona-Frosinone,

Juventus-Empoli,

Lazio-Napoli-

Mlian-Bologna,

Monza-Sassuolo,

Salernitana-Roma

4 Febbraio 2024

Atalanta-Lazio,

Bologna-Sassuolo,

Empoli-Genoa,

Frosinone-Milan,

Inter-Juventus,

Lecce-Fiorentina,

Napoli-Verona,

Roma-Cagliari,

Torino-Salernitana,

Udinese-Monza

11Febbraio 20

Bologna-Lecce,

Cagliari-Lazio,

Fiorentina-Frosinone,

Genoa-Atalanta,

Juventus-Udinese,

Milan-Napoli,

Monza-Verona,

Roma-Inter,

Salernitana-Empoli,

Sassuolo-Torino

18 Febbraio 2024

Atalanta-Sassuolo,

Empoli-Fiorentina,

Frosinone-Roma,

Verona-Juventus,

Inter-Salernitana,

Lazio-Bologna,

Monza-Milan,

Napoli-Genoa,

Torino-Lecce,

Udinese-Cagliari

25 Febbraio 2024

Bologna-Verona,

Cagliari-Napoli,

Fiorentina-Lazio,

Genoa-Udinese,

Juventus-Frosinone,

Lecce-Inter,

Milan-Atalanta,

Roma-Torino,

Salernitana-Monza,

Sassuolo-Empoli

3 Marzo 2024

Atalanta-Bologna,

Empoli-Cagliari,

Frosinone-Lecce,

Verona-Sassuolo,

Inter-Genoa,

Lazio-Milan,

Monza-Roma,

Napoli-Juventus,

Torino-Fiorentina,

Udinese-Salernitana

10 Marzo 2024

Bologna-Inter,

Cagliari-Salernitana,

Fiorentina-Roma,

Genoa-Monza,

Juventus-Atalanta

, Lazio-Udinese,

Lecce-Verona,

Milan-Empoli,

Napoli-Torino,

Sassuolo-Frosinone

17 Marzo 2024

Atalanta-Fiorentina,

Empoli-Bologna,

Frosinone-Lazio,

Verona-Milan,

Inter-Napoli,

Juventus-Genoa,

Monza-Cagliari,

Roma-Sassuolo,

Salernitana-Lecce,

Udinese-Torino

30 Marzo 2024

Bologna-Salernitana,

Cagliari-Verona,

Fiorentina-Milan,

Genoa-Frosinone,

Inter-Empoli,

Lazio-Juventus,

Lecce-Roma,

Napoli-Atalanta,

Sassuolo-Udinese,

Torino-Monza

7 Aprile 2024

Cagliari-Atalanta,

Empoli-Torino,

Frosinone-Bologna,

Verona-Genoa,

Juventus-Fiorentina,

Milan-Lecce,

Monza-Napoli,

Roma-Lazio,

Salernitana-Sassuolo,

Udinese-Inte

14 Aprile 2024

Atalanta-Verona,

Bologna-Monza,

Fiorentina-Genoa

, Inter-Cagliari,

Lazio-Salernitana,

Lecce-Empoli,

Napoli-Frosinone,

Sassuolo-Milan,

Torino-Juventus,

Udinese-Roma

21Aprile 2024

Cagliari-Juventus,

Empoli-Napoli,

Genoa-Lazio,

Verona-Udinese,

Milan-Inter,

Monza-Atalanta,

Roma-Bologna,

Salernitana-Fiorentina,

Sassuolo-Lecce,

Torino-Frosinone

28Aprile 2024

Atalanta-Empoli,

Bologna-Udinese,

Fiorentina-Sassuolo,

Frosinone-Salernitana,

Genoa-Cagliari,

Inter-Torino,

Juventus-Milan,

Lazio-Verona,

Lecce-Monza,

Napoli-Roma

5 Maggio 2024

Cagliari-Lecce,

Empoli-Frosinone,

Verona-Fiorentina,

Milan-Genoa,

Monza-Lazio,

Roma-Juventus,

Salernitana-Atalanta,

Sassuolo-Inter,

Torino-Bologna,

Udinese-Napoli

12 Maggio 2024

Atalanta-Roma,

Fiorentina-Monza,

Frosinone-Inter,

Genoa-Sassuolo,

Verona-Torino,

Juventus-Salernitana,

Lazio-Empoli,

Lecce-Udinese,

Milan-Cagliari,

Napoli-Bologna

19 Maggio 2024

Bologna-Juventus,

Fiorentina-Napoli,

Inter-Lazio,

Lecce-Atalanta,

Monza-Frosinone,

Roma-Genoa,

Salernitana-Verona,

Sassuolo-Cagliari,

Torino-Milan,

Udinese-Empoli

26 Maggio 2024

L’ULTIMA GIORNATA

Atalanta-Torino,

Cagliari-Fiorentina,

Empoli-Roma,

Frosinone-Udinese,

Genoa-Bologna,

Verona-Inter,

Juventus-Monza,

Lazio-Sassuolo,

Milan-Salernitana,

Napoli-Lecce

http//www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati