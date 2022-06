Serie A: Dopo la sosta, si devono “matare”, Torino, Cremonese, Bologna, Roma e Sassuolo…

La Serie A riprende, dopo la sosta Nazionale, e porta in dote “cinque portate” per i ragazzi di Spalletti, i quali saranno senz’ altro affamati e vogliosi di gustarsi il sapore della vittoria. Si comincia con…

8^Giornata 2Ottopbre 2022-Napoli-Torino

Quando si dice O’toro dicette cornuto all’ asino, un detto napoletano adatto a raccontare poche cose di una gara sempre affascinante, soprattutto per la storia che porta in dote il Torino, anche se va detto che il Maradona, anche lo scorso anno, non ha portato bene alla squadra di Juric. Infatti, fu Osimhen a stroncare i piani del tecnico granata, che aveva imbrigliato bene gli uomini di Spalletti, ed il pari sembrava un risultato quasi avviato….Ma come il detto iniziale ha predetto un Toro non puo’ dire cornuto all’ asino!..Spalletti spera nello stesso risultato

9^Giornata Domenica 9 Ottobre 2022 – Cremonese-Napoli

Cremona ritorna in serie A, e anche grazie all’ apporto del Napoletano Gaetano, messosi in evidenza con ottime giocate e rendimento eccellente. Facendo un ‘eufemismo, nella città del Violino, deve trionfare il Mandolino…In pratica tre punti senza esitare e credo che su questo Spalletti non potra’ obiettare!

10^Giornata 16 Ottobre 2022 -Napoli-Bologna

Qui e un po’ piu’ dura da parlare, perché’ se si potesse, si dividerebbe volentieri la posta a meta, tre punti a te, e tre a me! Non fosse altro che su quella panchina vi siede il Napoletano Mihajlovic, che non ha mai nascosto la simpatia per il popolo partenopeo, e che ha fatto fin anche il tifo per la vittoria finale del titolo. Lo scorso anno contro il Bologna fu un risultato secco, 3 a 0 per gli azzurri! Ma credo che vada preso d’esempio il mister per la grande voglia di vivere, e noi gli auguriamo di farlo ancora per tanti e tanti anni!

11^Giornata 23 Ottobre 2022- Roma-Napoli

E un derby, quello del Sud, e come tutti i derby e’ aperto a qualsiasi risultato. Lo scorso anno termino’ con il risultato di 0a 0, gara di grande equilibrio e di tattica esasperata. Lo special-one CONTRO Spallettone (cosi lo chiama Mourinho), ma sappiamo del carisma e della comunicazione ammaliante, rispetto a Spalletti, del mister Conference Portoghese. Beh, se la comunicazione lascia a desiderare, speriamo che in campo riesca ad essere piu’ bravo nel saper cambiare, giusto Spallettone?

12^Giornata 30 Ottobre 2022 -Napoli-Sassuolo

Eccoci di nuovo, voi direte, ma li abbiamo battuti 6 a 1 lo scorso anno, di cosa ci preoccupiamo? Premettendo che ogni partita e’ storia a se’, Il Sassuolo lo scorso anno era arrivato quasi esanime alla fine del torneo, ma va dato atto a Dionisi, di aver fatto bene al suo primo anno in Serie A. Il Napoli e vero che fu devastante, ma se avesse continuato a lottare per il titolo? Ecco che li mi ritorna in mente il finale di stagione del Sassuolo, dove si partiva da tre a zero per gli avversari….Anche Spalletti sa che non e cosi facile, ma ripetrsi per lui, e ancora piu’ difficile!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati