Serie A: Anticipi e posticipi con Inter-Napoli alle 20:45

La Lega Serie A ha reso note date e orari di anticipi e posticipi dalla ventottesima alla trentesima giornata del campionato 2023/2024, vale a dire di tutte le partite del mese di marzo fino a Pasqua. Per via della sosta nazionali non vi saranno posticipi lunedì 18 marzo, né anticipi venerdì 29. La Uefa ha deciso di posticipare di un giorno Sporting-Atalanta, match valido per gli ottavi di Europa League, che si giocherà dunque mercoledì 6 marzo: in questo modo la Serie A ha potuto confermare anche le date del recupero Atalanta-Inter (28 febbraio) e di Atalanta-Bologna (3 marzo).c

28^ GIORNATA (8-9-10-11 marzo)

Napoli-Torino : venerdì 8 marzo, ore 20.45 – SKY

Cagliari-Salernitana: sabato 9 marzo, ore 15.00

Sassuolo-Frosinone: sabato 9 marzo, ore 15.00

Bologna-Inter: sabato 9 marzo, ore 18.00

Genoa-Monza: sabato 9 marzo, ore 20.45 – SKY

Lecce-Verona: domenica 10 marzo, ore 12.30 – SKY

Milan-Empoli: domenica 10 marzo, ore 15.00

Juventus-Atalanta: domenica 10 marzo, ore 18.00

Fiorentina-Roma: domenica 10 marzo, ore 20.45

Lazio-Udinese: lunedì 11 marzo – ore 20.45

29^ GIORNATA (15-16-17 marzo)

Empoli-Bologna: venerdì 15 marzo, ore 20.45 – SKY

Monza-Cagliari: sabato 16 marzo, ore 15.00

Udinese-Torino: sabato 16 marzo, ore 15.00

Salernitana-Lecce: sabato 16 marzo, ore 18.00

Frosinone-Lazio: sabato 16 marzo, ore 20.45 – SKY

Juventus-Genoa: domenica 17 marzo, ore 12.30 – SKY

Verona-Milan: domenica 17 marzo, ore 15.00

Atalanta-Fiorentina: domenica 17 marzo, ore 18.00

Roma-Sassuolo: domenica 17 marzo, ore 18.00

Inter-Napoli: domenica 17 marzo, ore 20.45

30^ GIORNATA (30 marzo e 1 aprile)

Napoli-Atalanta : sabato 30 marzo, ore 12.30

Genoa-Frosinone: sabato 30 marzo, ore 15.00

Torino-Monza: sabato 30 marzo, ore 15.00

Lazio-Juventus: sabato 30 marzo, ore 18.00

Fiorentina-Milan: sabato 30 marzo, ore 20.45 – SKY

Bologna-Salernitana: lunedì 1 aprile, ore 12.30 – SKY

Cagliari-Verona: lunedì 1 aprile, ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Udinese: lunedì 1 aprile, ore 15.00

Lecce-Roma: lunedì 1 aprile, ore 18.00

Inter-Empoli: lunedì 1 aprile, ore 20.45

