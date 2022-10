Serie A: Anche nei numeri, cresce solo il Napoli!

Sono spariti 60 gol dalle partite del campionato italiano di Serie A, qualcuno li ha visti? Dopo 10 giornate e 100 gare, c’è un dato allarmante in Serie A: le reti segnate sono 254 contro le 314 delle ultime due stagioni. Flessione del 19%. L’Inter, con un saldo di -8, ne ha 4 in meno da Dzeko (da 7 a 3) e ha avuto Lukaku per poco. Alla Roma ne mancano 5, ma la colpa non è di Abraham: l’inglese ha gli stessi (pochi) gol di un anno fa, 2. Il rosso più vistoso lo registrano Verona (-13, pesa la cessione di Simeone che era a quota 6) e Samp (-9): Caputo e Quagliarella hanno perso l’ispirazione. La Fiorentina (-5) e il Torino (-4) dimostrano di non aver sostituito adeguatamente Vlahovic e Belotti.

C’è però anche chi cresce: il Napoli, come riporta Repubblica, è in testa oggi come allora ed è passato da 22 a 25 gol, due e mezzo a partita. Oggi la squadra di Spalletti garantisce allo show della Serie A il 10% del fatturato sotto porta. Raspadori, Kvaratskhelia e Simeone non hanno fatto rimpiangere l’assenza per infortunio di Osimhen, appena tornato a battere il portiere. Le altre in vetta segnano a intermittenza: il Milan ha fatto tre gol in meno, l’Atalanta, che paga l’assenza prolungata di Zapata, 2. Il balzo di dieci punti in classifica dell’Udinese rispetto all’anno scorso nasce invece dai sette gol segnati in più, l’attivo maggiore. Conteggio dei gol stabile per Lazio (+1) e Juventus (-1). Il Sassuolo, nota fabbrica di punte che in estate ha venduto Raspadori e Scamacca, 26 centri insieme, chiude le prime dieci giornate con un -2 nella casella delle reti fatte.

