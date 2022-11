Serie A 2023/24 , Ecco le date della prossima stagione

Quando non siamo giunti ancora al giro di boa della stagione 2022/23, la Lega Serie A ha già reso note le date di inizio e fine della prossima stagione, la 2023/24. Lo ha fatto tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega: si comincia ancora una volta ad agosto, questa volta per il 20, la fine è in programma per il 26 maggio del 2024

IL COMUNICATO – La Lega Serie A comunica, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024. A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A TIM 2023/2024 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024.

Una sorta di ritorno alla normalità, per quanto riguarda il calendario, in seguito all’inizio anticipato di questa stagione, e il conseguente ritardo nel termine, a causa del Mondiale di Qatar 2022, giocato a novembre. La stagione 2022/23, infatti, ha avuto inizio a inizio agosto, per concludersi a inizio giugno

