Serie A, 1^Giornata: Sampdoria-Atalanta, 0-2 Milan-Udinese, 4-2

La Serie A e’ finalmente iniziata, gli anticipi Samp-Atalanta e Milan-Udinese, hanno finalmente dato il via al campionato 2022/23, senza pero’ , e lo sottoliniamo, qualche polemica sugli arbitri!

Serie A: Sampdoria-Atalanta, 0-2

Esordio con vittoria per l’Atalanta che, a Genoa, batte per 2-0 la Sampdoria di Giampaolo. Gol nel primo tempo di Toloi, nella seconda frazione soffre la Dea che chiude la gara solo in pieno recupero con il gol all’esordio di Lookman. Doriani che hanno combattuto e sfiorato in piú occasioni il pareggio, come sempre protagonista Quagliarella con una traversa e una conclusione che é terminata a fil di palo. Legno anche per Sabiri, su punizione.

Serie A: Milan-Udinese, 4-2

I Campioni d’Italia inaugurano la stagione conquistando i primi tre punti a San Siro. Dopo una falsa partenza, i rossoneri raddrizzano la partita salvo poi farsi riprendere in extremis a fine primo tempo. Brava la squadra di Pioli ad approfittare nella ripresa di un paio di sbavature dei friulani e a cementare il vantaggio. nel secondo tempo. Debutto per De Ketelaere e Origi.

