SEGUI LIVE Udinese-Napoli ore 20:45: A Spalletti manca il punto che vuol dire…Scudetto! Mentre Sottil proverà lo “sgambetto”

Buonasera, Lettrici/ri di persemprenapoli.it, vi presentiamo Udinese-Napoli, 33^ giornata di Serie A in programma alla Dacia Arena, alle ore 20:45.

Il grande giorno, probabilmente, è arrivato. Il Napoli ha a disposizione il secondo match point della stagione, dopo aver fallito quello casalingo contro la Salernitana nell’ultimo turno di Serie A.

Alla Dacia Arena di Udine la squadra di Spalletti può vincere infatti il terzo scudetto della sua storia, un titolo che manca da 33 anni. È sufficiente un punto per iniziare (almeno in forma ufficiale) con i festeggiamenti, quelli che in realtà in città sono partiti già da settimane (se non mesi).

Mentre Osimhen&co. giocheranno contro l’Udinese in Friuli, al Diego Maradona i tifosi che non sono andati in trasferta potranno seguire l’incontro attraverso gli 8 maxischermi posizionati lungo la pista d’atletica e i 2 già installati nell’impianto. Insomma, tutto è pronto per far partire le celebrazioni.

Udinese-Napoli: Ecco Le Probabili Formazioni e la sestina Arbitrale della gara

QUI UDINE:

L’Udinese si prepara alla sfida con il Napoli e lo fa senza sorprese per quanto riguarda gli uomini a disposizione di mister Sottil. In porta quindi andrà Silvestri, con in difesa Becao, Bijol e Nehuen Perez. Sulle fasce Udogie ed Ehizibue, con Walace in cabina di regia e le mezzali che saranno occupate da Lovric e Samardzic. Davanti Pereyra agirà in appoggio al rientrante Beto, sperando che l’influenza e il colpo della strega siano un capitolo passato, altrimenti toccherà di nuovo a Nestorovski.

QUI NAPOLI:

Pochi dubbi in casa Napoli in vista della trasferta di Udine, che potrebbe dare la matematica dello scudetto ai partenopei. Prova il recupero Politano, mentre sarà sicuramente out Mario Rui. Nel 4-3-3 di Spalletti tra i pali Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera in difesa. I tre centrocampisti saranno ancora Lobotka, Zielinski e Anguissa, così come l’attacco che vedrà la conferma del tridente Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Le Probabili Formazioni e sestina arbitrale

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Zeegelaar, Buta, Guessand, Arslan, Semedo, Thauvin, Beto. Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lovric, Success, Udogie.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kim, Osimhen.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

Assistenti: Valeriani-Garzelli.

Quarto uomo: Colombo.

Var: Doveri.

Ass. Var: Paganessi.

Dunque tutto e pronto per dare il via alla festa scudetto, e persemprenapoli.it sara ancora al vostro fianco a seguire minuto per minuto la gara della Dacia Arena. Vi aspetto numerosi e pronti a sostenere il nostro Napoli, e vi invio un forte, dal vostro affezionatissimo Caracciolo Rosario. wuagliu’jamme ja’…ca’ nun putimme cchiu’ aspetta’!

