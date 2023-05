SEGUI LIVE Napoli-Fiorentina ore 18: Napoli ed il Napoli, Al Maradona va in scena il Terzo Scudetto…La Festa Continua!!!!

Tre giorni dopo la conquista matematica del terzo Scudetto, arrivato grazie al pareggio ottenuto sul campo dell’Udinese, il Napoli riabbraccia la propria gente: la squadra di Luciano Spalletti affronta la Fiorentina al Diego Armando Maradona, tra la voglia di conquistare altri tre punti e quella di proseguire i festeggiamenti cominciati giovedì.

La festa scudetto non si è mai fermata , in campo sicuramente continuerà anche oggi, ma ci sono già dei rumors che bisogna analizzare: Giuntoli sembra vicino alla Juve, Spalletti ha detto qualcosa di nettamente negativo nei confronti di De Laurentiis e la piazza, pazza di gioia, spera di non veder sfaldarsi questo meraviglioso giocattolo.

Per quanto riguarda il campo e la classifica, pareggiando a Udine il Napoli si è portato a 74 punti, 16 in più rispetto alla Lazio seconda, matematicamente impossibilitata a raggiungere gli azzurri in vetta. Finalista di Coppa Italia e semifinalista in Conference League, invece, la Fiorentina è reduce dal 3-3 in casa della Salernitana, con tanto di tripletta di Boulaye Dia.

La gara d’andata si è giocata al Franchi alla terza giornata di campionato, a fine agosto, e si è conclusa sul punteggio di 0-0: si è trattato dell’unico pareggio esterno della squadra di Spalletti prima di quello della Dacia Arena.

Qui Napoli:

Luciano Spalletti vuole comunque partire dai titolarissimi, anche a scudetto acquisito. La squadra resterà la stessa degli ultimi mesi, con Olivera al posto di Mario Rui infortunato, Osimhen che potrebbe cedere il posto a partita in corso a Raspadori e l’unico vero ballottaggio è tra Zielinski ed Elmas

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Kim, Di Lorenzo; Anguissa, Demme, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Olivera, Rrahmani, Juan Jesus, Zedadka, Lobotka, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Lozano, Politano, Simeone.

Qui Fiorentina:

Italiano gioca questa partita ma ha più di uno sguardo alla semifinale di Conference League contro il Basilea di giovedì prossimo. Partono titolari Milenkovic, perché Quarta è squalificato, Jovic al posto di Cabral e Kouame molto probabilmente al posto di Nico Gonzalez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Castrovilli, Sottil; Jovic. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Biraghi, Igor, Bonaventura, Bianco, Duncan, Barak, Gonzalez, Saponara, Ikoné, Brekalo.

ARBITRO: Marchetti di Ostia.

ASSISTENTI: Di Vuolo-Ranghetti.

IV UOMO: Minelli.

VAR: Banti.

ASS. VAR: Di Martino.

Finalmente i tifosi azzurri possono riabbracciare i loro beniamini, dopo il pari ad Udine che ha regalato, dopo 33 anni, il Terzo scudetto della sua storia, la squadra sfilerà’ per ringraziare al tanto affetto, i propri tifosi. persemprenapoli, ed il vostro amico Rosario Caracciolo, seguiranno per voi, minuto per minuto, la festa del Maradona e la gara contro la Fiorentina, vi aspettiamo alle ore 18, numerosi e carichi di gioia per salutare e ringraziare il Napoli di Luciano Spalletti, che dopo Maradona, ha riportato a Napoli un tricolore guadagnato e vinto sul campo…Grazie Ragazzi!

