SEGUI LIVE Napoli-Bologna: Spalletti vuole primato e record!

Gentili lettrici/ri di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta di Napoli–Bologna, gara valida per l’undicesimo turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della partita degli azzurri, che si disputerà Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta

Dopo aver conquistato la vittoria in Champions contro l’Ajax, a suon di gol, e la ormai conquista degli ottavi, il Napoli vuol continuare la striscia positiva in campionato, ed una vittoria contro il Bologna di Thiago Motta, significherebbe record. Infatti sarebbero 10 vittorie consecutive, meglio del Real in Europa, e mantenere la testa della classifica, vista la vittoria di ieri dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Napoli-Bologna, Il momento di entrambe e le probabili formazioni

Qui Napoli:

Napoli con Ostigard accanto a Kim per sostituire l’infortunato Rrahmani (Juan Jesus va in panchina), a sinistra torna Mario Rui titolare, a centrocampo Ndombele in pole per rilevare l’acciaccato Anguissa. In attacco Politano più di Lozano a destra, confermatissimo Kvaratskhelia, mentre per il ruolo di centravanti è corsa a 3 tra Osimhen, Raspadori e Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Qui Bologna:

Bologna senza Arnautovic, alle prese con la lombalgia: pronto Zikrzee nei panni di ‘falso nueve’, sostenuto dal trio Aebischer–Dominguez–Barrow. Medel e Ferguson in mediana, il recuperato Soumaoro e Lucumi nel cuore della difesa con Posch (o De Silvestri) e Cambiaso terzini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

Arbitro: Francesco Cosso

Assistenti: Raspollini-Affatato

IV Uomo: Ayroldi

VAR: Valeri

Assistente VAR: Abbattista

L’appuntamento e alle ore 18 per la Diretta Testuale tra Napoli e Bologna, Lettrici e Lettori di persemprenapoli.it vi aspettiamo in tanti…Buona Domenica e Buon Pranzo!

