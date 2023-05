SEGUI LIVE Monza-Napoli: Palladino cerca “gloria”, Spalletti la continuità!

Il Napoli, che ha conquistato con largo anticipo il suo terzo Scudetto, farà visita ad un Monza in salute. La squadra di Raffaele Palladino è infatti reduce da sei risultati utili consecutivi e, recentemente, è stata in grado di superare l’Inter a San Siro e fermare sul pari la Roma all’Olimpico. Il team di Spalletti, però, vuole provare a battere il record di punti ottenuti dai partenopei in Serie A, 91 nella stagione 2017-18. In virtù di ciò nella formazione che scenderà in campo all’U-Power Stadium ci saranno, probabilmente, pochissimi cambiamenti. Così come accaduto con la Fiorentina, dovrebbero trovare spazio Gollini, anche se quest’ ultimo sembra a forte rischio, pronto Meret, ed Ostigard, poco impiegati durante la stagione. In attacco sarà ballottaggio Elmas-Raspadori per rimpiazzare l’infortunato Lozano. Per il resto, spazio ai protagonisti della cavalcata che ha portato alla vittoria del torneo. In casa Monza, invece, da valutare Pablo Marì anche se le condizioni del difensore non sembrano preoccupare.

Brianzoli senza alcun affanno di classifica e protagonisti di una risalita super col cambio di allenatore Stroppa-Palladino, che ha consentito ai biancorossi di togliersi dalle zone pericolose e stazionare a metà classifica addirittura più vicini ad un piazzamento europeo che alle sabbie mobili della retrocessione.

Il Napoli, come detto, è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia e si appresta a disputare gli ultimi impegni di campionato con la mente libera da pressioni e col morale alle stelle.

All’andata, Napoli-Monza giocata il 21 agosto 2022 si è conclusa sul risultato di 4-0 per la squadra di Spalletti con la doppietta di Kvaratskhelia e i goal di Osimhen e Kim.

Palladino e Spalletti si preparano cosi:

Qui Monza

I brianzoli invece vogliono scalare quanto più posizioni possibili in graduatoria. Tra le fila brianzole in difesa spazio a Marlon mentre ci sono alcuni dubbi in attacco, il centravanti dovrebbe essere Mota Carvalho che avrebbe superato la concorrenza di Petagna. Alle spalle dell’unica punta Sensi e Caprari, in mediana Rovella e Pessina mentre sugli esterni giocheranno Ciurria e Carlos Augusto.

Qui Napoli

I partenopei scenderanno in campo con qualche cambio rispetto alla formazione titolare, ma non sarà turnover totale. Meret titolare (ma nel secondo tempo potrebbe entrare Marfella). In difesa sicuro del posto Bereszynski a destra, in mezzo Kim (diffidato) potrebbe rifiatare e lasciare spazio a Juan Jesus, mentre a sinistra giocherà Olivera visto che Mario Rui è ancora infortunato. In mediana Elmas potrebbe sfilare la maglia a Zielinski mentre in attacco con Lozano infortunato Politano è il primo favorito, ci sarà sicuramente Osimhen che sta lottando per la classifica cannonieri. Possibile maglia da titolare per Zerbin al posto di Kvara.

Le Probabili Formazioni e sestina arbitrale di Monza-Napoli

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Arbitro : il sig Cosso

Assistenti: Tolfo-Massara; IV Rutella

VAR: Fourneau,

AVAR: Mariani.

Bene, Il Napoli Campione D’ Italia, contro il Monza del “Napoletano” Palladino, due squadre libere da ogni pensiero, e pronte a regalare una gara certamente spettacolare! Ed anche oggi, come sempre, persemprenapoli , ed il vostro Rosario Caracciolo, sara’ presente, con la sua diretta testuale a seguire l’evento. Il tecnico dei brianzoli in cerca di “gloria”, Lucianone, fresco Campione, in cerca della continuita’ per raggiungere i 91 punti del 2017/18! Insomma, mancate solo voi…e sono convinto che sarete in tanti. Quindi vi do’ appuntamento alle ore 15, per il calcio d’ inizio…non mancate mi raccomando! Forza Napoli da persemprenapoli.it e dal vostro amico Rosario Caracciolo

In aggiornamento

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati