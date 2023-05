SEGUI LIVE Bologna-Napoli: Thiago Motta vuol regalare la vittoria ai felsinei. Per Spalletti la penultima da tecnico dei Campioni d’Italia

Bologna-Napoli è una partita valevole per la 37a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 50 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 86 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 13 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 48 gol e ne ha subiti 45. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 11 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 27 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 73 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Victor Osimhen con 23 reti.

Gli azzurri sono reduci dalla vittoria per 3-1 sull’Inter, ma non sembrano intenzionati a fare sconti a nessuno dopo aver sconfitto tutte e 19 le squadre partecipanti al torneo.

Dal canto loro però, i rossoblù vogliono togliersi un’altra bella soddisfazione di fronte al proprio pubblico. All’andata vittoria per la squadra di Spalletti con il risultato di 3-2.

Le probabili formazioni e la sestina arbitrale

Qui Bologna

Thiago Motta è intenzionato a proporre il 4-3-3 con Arnautovic ritrovato e tornato al goal al centro dell’attacco. A coadiuvarlo saranno Barrow e Ferguson, mentre Aebischer, Schouten e Dominguez formeranno il terzetto di mediana. In difesa Posch, Bonifazi, Lucumi e Cambiaso a protezione di Skorupski in porta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Motta.

Qui Napoli

Spalletti privo di Mario Rui, Politano, nonchè dello squalificato Elmas: Raspadori può agire nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia, ma occhio a Zerbin. Ostigard in difesa, a sinistra Olivera. Tra i pali Meret più di Gollini. A centrocampo occasione per Gaetano.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Bresmes-Trinchieri

IV Ufficiale: Massa

VAR: Valeri-S. Longo

Per mi9ster Spalletti questa potrebbe essere l’ultima trasferta sulla panchina azzurra, dopo una cavalcata che ha portato il terzo scudetto azzurro. Sembra davvero incredibile immaginare questa squadra senza il vero fautore del sogno….dall’ altra parte, Thiago Motta che ha fatto davvero bene con i felsinei mostrando grande capacita di gestione del gruppo e buona tattica di gioco, e sembra che Adl stia facendo un pensierino sul tecnico del Bologna per il dopo Spalletti. Ma nel frattempo, godiamoci la gara tutti insieme, inseguendo , e speriamo, superare, il record di Sarri dei 91 punti nella stagione 2018/19. Dunque vi aspetto tutti alle ore 15, per la nostra Diretta Live. persemprenapoli ed il vostro amico Rosario Caracciolo vi augurano buona Domenica e vi voglio qui numerosi, pronto a seguire con voi, minuto per minuto i nostri azurri, speriamo ancora vincenti, contro il Bologna. Chiudo con questo pensiero dedicato al nostro presidente …a gente ‘e mo solo accussi è cuntend senza cuscienza può tirà campà!...Forza Napoli persempre….

