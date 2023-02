Segui la DIRETTA LIVE di Empoli-Napoli: Osimhen-Kvara dal 1′, Spalletti predica concentrazione

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Empoli-Napoli, 24a Giornata di Serie A, che apre la quattro giorni del massimo campionato italiano. persemprenapoli.it, presente per i suoi lettori, racconterà’ in diretta, la gara del Castellani, in programma alle ore 18. Vi aspettiamo, e vi ringraziamo del vostro seguito, sicuri, che come sempre, sarete in tanti al nostro fianco.

Osimhen e soci arrivano alla sfida col morale ulteriormente alle stelle grazie alla vittoria ottenuta sul campo dell’Eintracht Francoforte, che in ottica passaggio del turno fa pendere l’ago della bilancia in favore degli azzurri. In A, invece, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dal successo al ‘Mapei Stadium‘ contro il Sassuolo.

L’Empoli, dal canto suo, naviga in acque tranquillissime e fin qui è stato protagonista di un’ottima annata: nell’ultima giornata di campionato, gli uomini di Paolo Zanetti sono stati raggiunti sul pari nel finale dalla Fiorentina.

Toscani a metà classifica a 28 punti, il Napoli invece guida il plotone a quota 62 con 15 lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda. All’andata, l’8 novembre scorso, Napoli-Empoli è terminata 2-0 per i partenopei grazie ai goal di Lozano su rigore e Zielinski.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-NAPOLI

Caputo non è al meglio, e così in attacco potrebbero esserci Piccoli e Satriano supportati da Baldanzi (Cambiaghi è ko): l’ex doriano prova però a stringere i denti. A centrocampo non ci sono Akpa Akpro e Bandinelli, squalificati: fiducia a Henderson, Marin e Haas. Difesa guidata da Luperto (in prestito proprio dal Napoli).

Tra i partenopei l’ex Mario Rui è pronto a riprendersi la corsia mancina in luogo di Olivera, un Lozano in stato di grazia potrebbe lasciare il posto a Politano, mentre Elmas tallona Zielinski. Out l’infortunato Raspadori.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Parisi, Luperto, Ismajli, Ebuehi; Haas, Marin, Henderson; Baldanzi; Piccoli, Satriano. Allenatore: Zanett A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Cacace, De Winter, Stojanovic, Degl’Innocenti, Henderson, Fazzini, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zilinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Juan Jesus, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Politano, Zerbin, Elmas, Simeone.

ARBITRO: Ayroldi

ASSISTENTI: Perrotti-Moro

QUARTO UOMO: Camplone

VAR: Fabbri

AVAR: Longo

Siamo in attesa che l’ arbitro, il sig Ayroldi dia il fischio d’inizio della gara tra Empoli e Napoli

E partita Empoli-Napoli

2′ Cerca di partire subito con il turno il Napoli. Si difendono i padroni di casa.

4′ Cerca la posta Marin con una punizione dai 30 metri. Palla alta.

7′ Prova il colpo al volo da fuori area Kvaratskhelia. Palla a lato.

10′ Duetto Kvara-Zielinski sulla fascia sinistra, nessuno ne approfitta al centro

11′ Azione veloce dell’Empoli con Haas che si ritrova la sfera al limite dell’area e prova la conclusione. Palla alta sopra la traversa.

15′ Serie di cross in area dell’Empoli, ma sia Luperto che Ismajli spazzano ogni pallone che si avvicina.

17′ GOOOOOOOOOL! Empoli – NAPOLI 0-1! Autogol di Ismajli. Kvaratskhelia serve in area Zielinski che calcia da posizione defilata nel tentativo di servire Osimhen, sulla conclusione interviene Ismajli che devia la palla nella propria porta.

19′ Gran tiro dalla destra, la sua posizione preferita, ma Osimhen mette fuori.

21′ Ci prova l’Empoli con Henderson che calcia da fuori. Meret smanaccia in angolo.

25′ Fallo su Osimhen, giallo ad Henderson.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Empoli – NAPOLI 0-2! Rete di Osimhen. Kvaratskhelia calcia a giro dal limite, Vicario prova a smanacciare ma la palla finisce tra i piedi di Osimhen che sotto porta devia in rete.

34′ VICARIO! Grande intervento del portiere dell’Empoli su Osimhen che riceve palla da Lozano e tutto solo calcia addosso a Vicario.

35′ TRAVERSA DEL NAPOLI! Kim colpisce di testa da calcio d’angolo, la palla impatta sulla traversa.

45′ +UN MINUTO DI RECUPERO

Doppio vantaggio per il Napoli che con un autorete di Ismajli e Osimhen mette in ghiaccio la partita. Ospiti più volte vicini al terzo gol, prima con l’attaccante nigeriano che sbaglia solo davanti a Vicario e poi con una traversa colpita da Kim. L’Empoli si fa vedere solo con conclusioni dalla distanza.

A TRA POCO PER L’INIZIO DELLA RIPRESA…

L’arbitro Ayroldi fischia l’ inizio della ripresa di Empoli-Napoli

46’Bello spunto di Satriano che salta Mario Rui e cerca sul primo palo Piccoli che però viene murato da Rrahmani.

49′ Conclusione rasoterra dalla distanza di Anguissa. Palla alla destra di Vicario.

53′ Anguissa con il tacco libera Lozano che ci prova di collo interno dal limite. Palla alla destra di Vicario.

57′ Sostituzione Empoli Liam Henderson /Alberto Grassi, Roberto Piccoli /Francesco Caputo

60′ Scatto di Osimhen che parte in velocità e va in rete ma Ayroldi ferma tutto per fuorigioco.

62′ Cartellino giallo per Grassi per proteste.

63′ Cartellino Giallo Hirving Rodrigo Lozano Bahena

67′ Ayroldi al VAR per una reazione di Mario Rui su Caputo a metà campo.

67′ Cartellino Rosso Mário Rui Silva Duarte

68′ Escono Kvara e Lozano, entrano Elmas e Olivera

