SEGUI DIRETTA LIVE VERONA-NAPOLI ORE 15 Per Rudi Garcia c’e’ un solo risultato possibile, la Vittoria!…Chissa’ se Baroni sara’ d’ accordo

Buongiorno a tutti, amiche /ci, dal vostro Caracciolo Rosario, Veroma-Napoli, 9^giornata di campionato di Serie A, per voi, dal Bentegodi, ore 15, la diretta testuale su persemprenapoli.it, prepartita, formazioni e live delle azioni più importanti minuto per minuto. Siamo pronti…partiamo!

Verona-Napoli ore 15 stadio Bentegodi. Come arrivano le due formazioni

Il Napoli deve tornare a macinare punti se vuole risalire la classifica e dire la sua anche quest’anno per lo Scudetto. I campioni d’Italia in carica sono reduci da un avvio di stagione piuttosto altalenante, con l’ultimo ko casalingo contro la Fiorentina che riportato il malcontento tra i tifosi. Per rialzare la testa i partenopei affronteranno in trasferta il Verona, che non vince una partita in Serie A addirittura dal 26 agosto e che attualmente si trova nelle zone basse della classifica. Durante la conferenza stampa della vigilia Rudi Garcia si è duramente sfogato giudicando eccessive le critiche nei suoi confronti e non solo.

Qui Verona

Marco Baroni invece per il suo 3-4-2-1 punterà su Montipò in porta, in difesa dovrebbero agire Hien che ritorna dall’infortunio, Magnani e Amione. Il centrocampo invece sarà formato da Duda e Folorunsho in mediana, Terracciano e Lazovic. In attacco ballottaggio tra Bonazzoli e Djuric, con Ngonge e Suslov che giocheranno alle spalle di uno dei due.

La probabile formazione del VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Saponara; Djuric. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Faraoni, Duda, Doig, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Suslov, Bonazzoli, Cruz, Mboula, Henry.

Qui Napoli

Rudi Garcia per la sfida contro i gialloblù dovrà rinunciare a Osimhen, infortunatosi con la Nigeria e ad Anguissa che è uscito anzitempo nella sfida contro la Fiorentina. In porta ci sarà Alex Meret, nonostante le critiche dopo le ultime uscite, a coprirlo ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, che torna dall’infortunio, al suo fianco Natan, ormai titolare inamovibile e Mario Rui, con Olivera non al 100% dopo gli impegni con l’Uruguay. A centrocampo accanto ai titolarissimi Lobotka e Zielinski, dovrebbe esserci Cajuste scelto come sostituto del camerunense infortunati. Al centro dell’attacco il ballottaggio dovrebbe vedere uscir vincente Simeone favorito quindi a Raspadori, al suo fianco Kvaratskhelia e Politano.

La probabile formazione del NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione: Gollini, Cantini, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Olivera, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori.

LA SESTINA ARBITRALE

L’arbitro Rosario Abisso di Palermo dirigerà la gara.

Ad assisterlo ci saranno Mondin e Margani,

il quarto uomo invece sarà Sozza.

In sala Var ci saranno Valeri e Aureliano.

In attesa che l’ arbitro Abisso dia inizio alla contesa , tra Verona e Napoli, vi aspetto numerosi e compatti al seguito della nostra Diretta Live, in compagnia del vostro amico Caracciolo Rosario, appuntamento alle ore 15...qui con voi, per goderci la vittoria (speriamo) del Nostro Napoli, ed il possibile cambio di marcia dei ragazzi di Rudi Garcia!

