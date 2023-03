Rileggi Live Napoli-Lazio 0-1 al 67′ Vecino. Spalletti ed il Napoli “tornano” con i piedi per terra!

Ad aprire la 25ª giornata del campionato di Serie A è il big match in programma alle ore 20.45 al Maradona tra Napoli e Lazio. Gli azzurri di Luciano Spalletti stanno letteralmente volando e comandano in classifica con 18 punti di vantaggio da Inter e Milan, prime inseguitrici. In 24 partite, Osimhen e compagni hanno raccolto 21 vittorie, due pareggi (Fiorentina e Lecce) e una sola sconfitta, quella del 4 gennaio al Meazza contro i nerazzurri di Simone Inzaghi (1-0 firmato Dzeko). Dall’altra parte ci sono i biancocelesti di Maurizio Sarri, grande ex della sfida, sulla panchina dei partenopei dal 2015 al 2018. I capitolini sono al quarto posto con 45 punti, a due lunghezze dalla coppia Inter-Milan. Negli otto confronti tra i due tecnici, tutti in Serie A, Spalletti ha la meglio con cinque vittorie; completano il quadro due pareggi e un successo per Sarri. La Lazio ha perso le ultime cinque trasferte di Serie A contro il Napoli e solamente una volta nel XXI secolo i biancocelesti hanno infilato più sconfitte esterne consecutive contro una singola avversaria: sette contro l’Inter tra il 2006 e il 2012.

Nel match d’andata del 3 settembre scorso, Lazio-Napoli si è conclusa 1-2 con goal di Zaccagni, Kim e Kvaratskhelia.

Le scelte di Spalletti

Per quel che riguarda il Napoli, tenendo sempre fermo lo schema di base, il 4-3-3, Spalletti dovrà sostituire Mario Rui squalificato, e lo farà con il suo co-titolare Olivera, mentre per il resto la formazione dovrebbe restare sempre la stessa, con Lozano sulla destra che ha ormai scalzato Politano dalla titolarità e il duo Kvara-Osimhen in attacco.

Le scelte di Sarri

Per la Lazio modulo a specchio, con la difficoltà di sostituire il miglior difensore biancoceleste, Casale. A prendere il suo posto dovrebbe essere Patric, che affiancherà Romagnoli al centro. In attacco Pedro è in difficoltà dopo l’infortunio alla mano subito contro la Sampdoria, per cui è probabile l’utilizzo di Zaccagni sulla sinistra.

Le formazioni Ufficiali di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Elmas, Politano, Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Pellegrini, Radu, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

ASSISTENTI: Lombardo-C. Rossi.

IV UOMO: Orsato.

VAR: Chiffi.

ASS. VAR: Marinelli.

Siamo in attesa del calcio d’ inizio di Napoli-Lazio, Il sig Pairetto sta per dare inizio alla contesa

Partiti, inizia Napoli-Lazio!

2′ Possesso palla prolungato dei padroni di casa che cercano di trovare il varco giusto tra le maglie difensive della Lazio.

5′ OCCASIONE LAZIO! Luis Alberto pennella in area da calcio piazzato, Vecino la gira di testa sul secondo palo dove c’è il salvataggio provvidenziale di Di Lorenzo a negare il vantaggio ospite.

9′ Adesso è la Lazio a pressare altissima, costringendo il Napoli a costruire dal basso senza successo.

11′ E’ sempre il Napoli a gestire il possesso ma la squadra di Sarri non sta concedendo alcuno spazio agli uomini di Spalletti.

13′ Kvaratskhelia pesca Lozano sulla destra, il messicano non trova lo spazio per il cross e serve Di Lorenzo che guadagna il primo calcio d’angolo per i padroni di casa.

13′ Non riesce lo schema del Napoli sul corner, la palla finisce in fallo laterale dalla parte opposta.

14′ Si fa vedere ancora il Napoli nell’ultimo terzo di campo. Anguissa crossa troppo alto per tutti trovando però la deviazione in fallo laterale di Marusic.

16′ Primo tiro nello specchio del Napoli, lo effettua Zielinski ma la sua conclusione mancina è troppo debole per impensierire Provedel che, infatti, blocca a terra senza problemi.

18′ Lozano serve Osimhen in zona offensiva ma il nigeriano, finora poco coinvolto nella manovra, sbaglia il controllo e vanifica la possibilità di produrre un’azione pericolosa.

21′ Cartellino Giallo Patricio Gabarrón Gil

22′ Schema del Napoli su punzione: Osimhen calcia malissimo col destro dai 20 metri ma guadagna

comunque corner.

24′ Rrahmani intercetta un pallone destinato a Zaccagni in area di rigore, ottimo intervento difensivo del difensore kosovaro.

26′ Recupero alto di Olivera che innesca l’attacco del Napoli, chiuso dal destro di Anguissa dal limite, deviato in calcio d’angolo.

27′ Osimhen prova a gestire un lancio dalle retrovie ma finisce col trascinarsi la palla in rimessa dal fondo. Il capocannoniere del campionato non è ancora riuscito a incidere.

29′ Applausi per il Napoli da parte dei propri tifosi dopo un pallone strappato ai giocatori avversari.

30′ Cross di Lozano dalla destra, Provedel esce a vuoto ma Osimhen è troppo avanti rispetto alla linea della palla per insaccare a porta vuota, poi Lobotka calcia altissimo dalla lunga distanza.

35′ Di Lorenzo cerca Osimhen in area, Marusic colpisce di testa indietreggiando, poco prima del fischio di Pairetto a ravvisare il fuorigioco dell’attaccante nigeriano.

37′ Fase di possesso per la Lazio che si chiude col destro rasoterra di Felipe Anderson sul primo palo da posizione defilata. Meret non si fa sorprendere e blocca la palla.

40′ Sempre Luis Alberto dalla bandierina, stavolta con traiettoria a uscire che non risulta però utile per alcun compagno.

41′ Anguissa arriva al cross sul lato corto di destra dell’area laziale, Patric respinge corto sui piedi di Lobotka che non riesce a concludere in modo efficace verso la porta avversaria.

L arbitro Pairetto fischia la fine del primo tempo, Napoli e Lazio 0-0

Partita quasi perfetta per la Lazio al Diego Armando Maradona. Gli uomini di Sarri anestetizzano la manovra dei padroni di casa e, anzi, vanno vicinissimi al vantaggio con Vecino di testa al 5′. Nell’occasione è provvidenziale l’intervento di Di Lorenzo che toglie dalla porta un pallone sul quale Meret non sarebbe mai arrivato. Nessuna occasione importante invece per la capolista che dovrà necessariamente cambiare marcia per portare a casa la nona vittoria consecutiva in campionato..

L arbitro Pairetto fischia la fine della ripresa tra Napoli e Lazio

50′ Lozano arriva in area di rigore e prova a servire Osimhen al centro, la difesa laziale è attenta e respinge.

55′ La Lazio non riesce più a uscire dalla propria metà campo e il baricentro degli uomini di Sarri si è abbassato notevolmente rispetto alla prima frazione.

57′ Kvaratskhelia calcia forte e a giro ma la palla non scende abbastanza per centrare la porta di Provedel. Rimessa dal fondo per la Lazio.

59′ Sostituzione Felipe Anderson Pereira Gomes Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma

60′ Lozano guadagna rimessa laterale vicino alla bandierina del calcio d’angolo. Il pubblico di casa sottolinea la giocata del messicano con grandi applausi.

62′ Lazio ormai stabilmente a difesa della propria area di rigore in attesa della palla giusta per partire in contropiede.

63′ Cartellino Giallo Victor James Osimhen

67′ gol di Vecino Palla respinta un po’ corta al limite da Kvara e grandissimo tiro di prima intenzione di Vecino che trova l’angolo basso alla destra di Meret. Napoli 0 Lazio 1

73′ Napoli non pervenuto dopo il gol subito, anzi, è la Lazio ora a gestire il possesso palla.

75′ Controllo col braccio di Elmas sulla trequarti offensiva. Pairetto fischia il fallo del macedone che indica di aver toccato la palla con la spalla destra e non col braccio. Il fischietto torinese è però irremovibile.

76′ OCCASIONE NAPOLI! Lobotka libera Elmas in verticale con tanto campo a disposizione. Il macedone corre centralmente palla al piede e calcia dal limite dell’area col destro. Romagnoli riesce a deviare in calcio d’angolo.

79′ OCCASIONE NAPOLI! Provedel respinge di pugno sul calcio d’angolo, Elmas calcia a giro col destro trovando un’altra deviazione in corner.

79′ TRAVERSA DI OSIMHEN! Corner battuto veloce, Kvaratskhelia pennella sul secondo palo dove Osimhen centra la traversa di testa da pochi passi, poi Provedel compie un miracolo sul tap-in di Kim da due passi.

82′ Sostituzione Piotr Sebastian Zieliński Giovanni Pablo Simeone Baldini, Sostituzione Stanislav Lobotka Tanguy Ndombélé Alvaro

84′ Kvaratskhelia si procura lo spazio per il traversone dalla sinistra ma non trova alcun compagno in area di rigore, il Napoli rimane comunque in attacco a caccia del pareggio.

86′ Contropiede sprecato dalla Lazio con Cancellieri che va ad imbottigliarsi al limite dell’area avversaria. Riparte la manovra del Napoli.

87′ Cross dalla sinistra di Kvaratskhelia che termina a fondo campo. La Lazio guadagna altri secondi preziosi.

90′ TRAVERSA DI MILINKOVIC-SAVIC! Il serbo colpisce l’incrocio dei pali direttamente da calcio piazzato! Lazio vicinissima al raddoppio.

TRIPLICE FISCHIO! Napoli-Lazio finisce 0-1.

Impresa della Lazio che espugna il Diego Armando Maradona e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica. La rete decisiva è di Matias Vecino che, al minuto 67, pesca il jolly di controbalzo dalla distanza dopo una respinta corta di Kvaratskhelia. Il Napoli crea pochissimo ma si mangia le mani per la doppia occasione capitata al 79′: Osimhen colpisce la traversa di testa, Provedel fa un miracolo sul tap-in di Kim. Nel finale poi Milinkovic-Savic va vicinissimo al raddoppio centrando l’incrocio dei pali su punizione.

Seconda sconfitta in campionato per il Napoli, la prima in casa. Visto il largo vantaggio sulle inseguitrici non ci sarà particolare preoccupazione tra gli uomini di Spalletti, usciti tra l’altro dal campo tra i cori dei propri tifosi. La Lazio invece si candida ancor più seriamente per un posto tra le prime quattro e potrà affrontare l’impegno di Conference League con energie extra derivanti dalla vittoria di stasera.

