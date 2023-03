Segui Diretta LIVE, Serie A, Napoli-Lazio ore 20:45: Spalletti cerca il +21 contro il “Masaniello” Sarri

Ad aprire la 25ª giornata del campionato di Serie A è il big match in programma alle ore 20.45 al Maradona tra Napoli e Lazio. Gli azzurri di Luciano Spalletti stanno letteralmente volando e comandano in classifica con 18 punti di vantaggio da Inter e Milan, prime inseguitrici. In 24 partite, Osimhen e compagni hanno raccolto 21 vittorie, due pareggi (Fiorentina e Lecce) e una sola sconfitta, quella del 4 gennaio al Meazza contro i nerazzurri di Simone Inzaghi (1-0 firmato Dzeko). Dall’altra parte ci sono i biancocelesti di Maurizio Sarri, grande ex della sfida, sulla panchina dei partenopei dal 2015 al 2018. I capitolini sono al quarto posto con 45 punti, a due lunghezze dalla coppia Inter-Milan. Negli otto confronti tra i due tecnici, tutti in Serie A, Spalletti ha la meglio con cinque vittorie; completano il quadro due pareggi e un successo per Sarri. La Lazio ha perso le ultime cinque trasferte di Serie A contro il Napoli e solamente una volta nel XXI secolo i biancocelesti hanno infilato più sconfitte esterne consecutive contro una singola avversaria: sette contro l’Inter tra il 2006 e il 2012.

Nel match d’andata del 3 settembre scorso, Lazio-Napoli si è conclusa 1-2 con goal di Zaccagni, Kim e Kvaratskhelia.

Le scelte di Spalletti

Per quel che riguarda il Napoli, tenendo sempre fermo lo schema di base, il 4-3-3, Spalletti dovrà sostituire Mario Rui squalificato, e lo farà con il suo co-titolare Olivera, mentre per il resto la formazione dovrebbe restare sempre la stessa, con Lozano sulla destra che ha ormai scalzato Politano dalla titolarità e il duo Kvara-Osimhen in attacco.

Le scelte di Sarri

Per la Lazio modulo a specchio, con la difficoltà di sostituire il miglior difensore biancoceleste, Casale. A prendere il suo posto dovrebbe essere Patric, che affiancherà Romagnoli al centro. In attacco Pedro è in difficoltà dopo l’infortunio alla mano subito contro la Sampdoria, per cui è probabile l’utilizzo di Zaccagni sulla sinistra.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Elmas, Politano, Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Pellegrini, Radu, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

ASSISTENTI: Lombardo-C. Rossi.

IV UOMO: Orsato.

VAR: Chiffi.

ASS. VAR: Marinelli.

