RILEGGI LIVE Sassuolo-Napoli 1-6 Vinto il Primo Set…E domenica arriva la Juve!

Diretta Live Sassuolo-Napoli: Buonasera lettrici/ori di persemprenapoli.it, e benvenuti alla nostra Diretta Testuale del recupero di campionato della 21^ giornata di Seire A tra Sassuolo e Napoli.

Sassuolo-Napoli, decisiva per entrambi…

Il Napoli torna in campo per recuperare la 21ª giornata di Serie A, rinviata a causa della Supercoppa Italiana. La competizione è stata giocata nel fine settimana in cui sarebbe dovuto andare in scena il campionato e per questo alcune gare sono state rinviate. Osimhen e compagni si preparano ad affrontare i neroverdi con l’obiettivo di fare punti per risalire la classifica e rientrare nella corsa Champions che si sta allonanando.

Il Sassuolo è invischiato nella corsa alla salvezza sula panchina neroverde debutta Emiliano Bigica, tecnico del settore giovanile, che ha preso il posto dell’ esonerato Dionisi. I partenopei e gli emiliani dovranno, quindi, conquistare tre punti che potrebbero cambiare la stagione, sia per l’ una che per l’ altra squadra.

Notizie dai Ritiri e Probabili formazioni

QUI SASSUOLO:

Bigica debutterà contro gli azzurri dopo esser arrivato per sostituire l’esonerato Dionisi e nel suo 4-2-3-1 punterà su Consigli in porta; a coprirlo ci saranno Pedersen, Kumbulla, Erlic e Doig. Il centrocampo è sarà formato da Lipani e Henrique; il tridente alle spalle di Pinamonti sarà formato da Bajrami, Thorstvedt e Laurienté.

QUI NAPOLI:

Calzona contro gli emiliani punterà ancora sul 4-3-3 e schiererà Meret in porta, in difesa torna Di Lorenzo al fianco di Rrahmani, Ostigard favorito su Natan e Juan Jesus , e Mario Rui vittorioso nel ballottaggio con Olivera. Anche il centrocampo vedrà un cambio con Zielinski favorito su Traore’ (Con Cajuste ai box) per affiancare Anguissa e Lobotka. L’attacco sarà formato da Kvaratskhelia, Politano, che torna titolare, e Osimhen

Probabili Formazioni Sassuolo-Napoli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Emiliano Bigica.

Indisponibili

Berardi – Sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale, ipotesi rientro inizio marzo

– Sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale, ipotesi rientro inizio marzo Obiang – Lesione alla giunzione mio-tendinea del bicipite femorale destro, tempi di recupero da valutare

– Lesione alla giunzione mio-tendinea del bicipite femorale destro, tempi di recupero da valutare Toljan – Lesione del bicipite femorale sinistro, da valutare rientro da fine febbraio

Squalificati nel Sassuolo

Boloca

NAPOLI (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

I ballottaggi

Osimhen-Simeone: 55%-45%

55%-45% Olivera-Mario Rui: 60%-40%

Infortunati e squalificati nel Napoli

Infortunati nel Napoli

Ngonge – Risentimento muscolare alla gamba, out contro Cagliari

Squalificati nel Napoli: Nessuno

LA SESTINA ARBITRALE DI Sassuolo-Napoli

La gara sarà diretta da Daniele Chiffi

I precedenti con l’arbitro di Padova vedono 8 vittorie degli azzurri e 2 pareggi.

gli assistenti saranno Peretti e Imperiali

il quarto uomo, invece, sarà Di Marco.

In sala Var ci saranno Sozza e Mazzoleni.

I Precedenti tra Sassuolo e Napoli

Sassuolo e Napoli si sono incontrate per un totale di 22 volte tra Serie A e Coppa Italia. Il Napoli ha vinto gli ultimi 4 incontri, nei quali il Sassuolo ha segnato solo un gol. C’è da dire però, che queste gare, tranne una, sono state disputate tutte al Maradona. In totale, il Sassuolo ha battuto gli azzurri 2 volte, con 7 pareggi e 13 vittorie partenopee. Bomber dell’incontro è Victor Osimhen, autore di 6 reti contro il Sassuolo.

Il Sassuolo non batte il Napoli dal 1° novembre 2020, quando si impose per 0-2 a Fuorigrotta con le reti di Locatelli e Lopez.

Al Mapei Stadium il bilancio è ancora più impietoso. Il Sassuolo ha vinto una sola volta, contro 4 vittorie del Napoli e 5 pareggi.

In casa, il Sassuolo non batte gli azzurri dal 23 agosto 2015, Sassuolo-Napoli 2-1 con reti di Floro Flores e Sansone che risposero al temporaneo 0-1 di Marek Hamsik.

Da neo-tecnici, né Emiliano Bigica né Francesco Calzona hanno mai sfidato l’altra squadra né il collega seduto sull’altra panchina. Emiliano Bigica è tra l’altro un ex della partita. Da calciatore ha ha militato in azzurro tra il 1999 e il 2001 e poi nella stagione 2001-2002. Il suo esordio su una panchina della serie A, dunque, avverrà contro una squadra della quale ha vestito i colori. In Primavera, Bigica non ha mai perso contro il Napoli: per lui 5 vittorie e 5 pareggi in 10 incontri.

Al Maradona, Gara d’ Andata, termino’ cosi’…

Sassuolo-Napoli: le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

I calciatori stanno facendo il loro ingresso in campo per il rituale riscaldamento pre-gara.

L’arbitro Chiffi di Padova, ha dato il calcio d’ inizio ...comincia Sassuolo-Napoli

10′ Suggerimento di prima di Politano a cercare in profondità Osimhen, Consigli attento ad intercettare il pallone prima dell’arrivo del centravanti nigeriano

13′ TRAORÈ! L’ex di turno ci prova al volo dal limite dell’area dopo un cross di Di Lorenzo respinto dalla difesa neroverde, tiro che sfiora il palo!

17′ GOL DEL SASSUOLO Cross di Pedersen dalla destra, Pinamonti prova la mezza rovesciata ma viene anticipato da Traorè che respinge al limite dell’area dove arriva la conclusione di prima intenzione di Racic e palla all’angolino basso!

19′ Dopo un avvio con monologo del Napoli, alla prima vera sortita offensiva del Sassuolo arriva il gol che sblocca la gara

29′ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!! Gol di Rrahmani! Azione magistrale del Napoli, Di Lorenzo verticalizza per Anguissà che con una giocata geniale serve di tacco Rrahmani a due passi da Consigli e non sbaglia, 1-1 al Mapei!

31′ GGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!! ! La rimonta in due minuti il Napoli! Di Lorenzo stavolta lancia in profonfità Politano che appoggia in mezzo per Osimhen per il più facile dei gol! Uno-due micidiale dei partenopei!



41′ GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL E SONO TRE! Politano imbuca ancora per il nigeriano che con un tocco sotto batte per la terza volta Consigli!

TRE MINUTI DI RECUPERO

45’+1′ KVARA! Conclusione sul primo palo respinta con i piedi da Consigli!

IL PRIMO TEMPO E TERMINATO CON IL RISULTATO DI 1-3 PER I PARTENOPEI Un super Osimhen ribalta il Sassuolo, azzurri avanti al 45′!

IL PRIMO TEMPO E TERMINATO SASSUOLO-NAPOLI 1-3 Un super Osimhen ribalta il Sassuolo, azzurri avanti al 45′!

Un primo tempo frizzante al Mapei! Sassuolo subito avanti con Racic che batte Meret dalla distanza, reazione rabbiosa del Napoli con l’invenzione di Anguissà che serve a Rrhamani il pallone del pareggio e il solito guizzo di Osimhen, implacabile sull’appoggio di Politano. Sullo stesso asse Politano-Osimhen arriva anche la terza rete degli azzurri, Sassuolo tramortito dopo l’illusione iniziale

L’ ARBITRO CHIFFI STA PER DARE ILFISCHIO D’ INZIO DELLA RIPRESA, RICOMINCIA SASSUOLO-NAPOLI

47′ GGGGGGGGGGGGGGG00000000000000000000000000LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!! Frittata di Ruan che regala il pallone a Kvaratskhelia, il georgiano appoggia dentro per Osimhen che realizza la sua personale tripletta!

51′ E SONO 5….LA MANITA E’ SERVITA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ripartenza del Napoli con Kvaratskhelia che punta Henrique al vertice dell’area, rientra e batte Consigli con un tiro a giro sul secondo palo!

62′ Sostituzione Amir Rrahmani e Matteo Politano per Giacomo Raspadori e Natan

67′ Ci prova subito Raspadori, tiro al volo sul cross di Kvara dalla sinistra, blocca Consigli

74′ ggggggggggggggggggggggggggggoooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!IL NAPOLI VINCE IL PRIMO SET! Trova la doppietta anche il georgiano che, sugli sviluppi del corner, conclude verso la porta ma trova la respinta di Volpato e insacca sul successivo tap in! Festa azzurra al Mapei

76′ Sostituzione del Napli escono OPsimhene Traore’ ed entrano Zielinski e Simeone

80′ Ultimo cambio nel Napoli: fuori Lobotka, dentro Dendoncker

E’ FINITA! IL NAPOLI BATTE IL SASSUOLO 6 A 1 ….GIOCO-PARTITA-INCONTRO!

Esordio terrificante per Bigica in Serie A, dopo l’illusione di Racic il Napoli passeggia al Mapei grazie ad uno strepitoso Osimhen, autore di una tripletta. Sassuolo troppo morbido in difesa che subisce anche le reti di Rrahmani e le due realizzate da Kvaratskhelia, e che adesso si gioca tutto nello scontro diretto di domenica a Verona.

Ottima reazione del Napoli dopo la brutta prestazione culminata con il pareggio di Cagliari, gli azzurri mandano così un segnale alla Juventus, prossima avversaria domenica sera al Maradona

Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A! con Napoli-Juventus domenica ore 20:45

BUONANOTTE E TUTTI E FORZA NAPOLI!!!

