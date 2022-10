SEGUI DIRETTA LIVE Roma-Napoli: Mourinho provera’ a fermare …La carica di Spalletti!

Gentili lettrici/ori di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Roma Napoli, gara valida per l’undicesimo turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della partita che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Dopo la vittoria contro il Bologna, il Napoli oggi cerca la vittoria nel match contro la Roma . Gli azzurri di Luciano Spalletti, intanto, sono chiamati all’undicesimo impegno di campionato e puntano a restare in testa alla classifica Serie A.

Vi ricordiamo che la gara si disputerà alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco allora il live testuale, con formazioni ed eventi del match aggiornati in tempo reale.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Qui Roma:

Sono parecchi i dubbi anche nella testa di José Mourinho, che si aspetta risposte su quali possano essere le reali ambizioni della sua squadra in campionato. Per farlo il tecnico portoghese schiererà tra i pali Rui Patricio, protetto da Mancini, Smalling e Ibanez. A destra Karsdorp è in vantaggio su Zalewski, così come al centro Matic lo è su Camara per fare coppia con Cristante: a sinistra è invece sicuro del suo posto Spinazzola. L’ultimo dubbio alberga in attacco, con Abraham favorito su Belotti per completare il reparto composto da Zaniolo e Pellegrini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Karsdorp, Vina, Tripi, Bove, Camara, Belotti, El Shaarawy, Shomurodov, Volpato.

Qui Napoli:

Dopo aver raggiunto la decima vittoria di fila complessiva il Napoli non è pago e, anzi, ha voglia di confermarsi ora che i giochi si complicheranno. Tra gli azzurri, al di là del momento d’oro, c’è chi è a caccia di riscatto: su tutti Meret, che vuole cancellare la ‘papera’ contro il Bologna. Per farlo il friulano sarà protetto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie: il posto accanto a Kim se lo contenderanno invece Ostigard e Juan Jesus, con il primo in vantaggio nonostante il gol firmato dal brasiliano contro i rossoblù. In mediana, con Anguissa ancora ai box, dubbi non ce ne sono: toccherà infatti al trio composto da Ndombele, Lobotka e Zielinski. Discorso diverso in attacco, dove l’unico certo di una maglia è Kvaratskhelia: le altre e le giocheranno Politano e Lozano da una parte e Osimhen e Raspadori dall’altra, con i primi due in pole.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone, Raspadori.

Ecco la sestina Arbitrale:

Il posticipo Roma-Napoli in programma quetsa sera all’Olimpico sarà arbitrato da Irrati che ha nella Roma la squadra di serie A più diretta (arbitrata 23 volte: 12 vittorie, 6 pareggi e 5 ko), mentre i precedenti con il Napoli sono 14 (11 vittorie, 1 pari e 2 ko).

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

ASSISTENTI: Lo Cicero-Tolfo.

IV UOMO: Manganiello.

VAR: Di Paolo.

ASS. VAR: Passeri.

Appuntamento dunque alle 20:45 con il Derby del Sole” Roma-Napoli, Vi aspettiamo in tanti, come sempre del resto, per la diretta Live dell’incontro offerta da persemprenapoli per voi! Vi auguro una serena Domenica in famiglia…E mi raccomando Forza Napoli Sempre!

In aggiornamento:

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati