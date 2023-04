Segui Diretta LIVE Napoli-Milan: Spalletti carica Simeone per l’allungo conclusivo. Pioli cerca i punti Champions.

Buongiorno a tutti amiche/ci di persemprenapoli.it, e benvenuti alla Diretta LIVE di Napoli-Milan dal Vostro Rosario Caracciolo

Il big match della 28esima giornata di Serie A mette di fronte due squadre che fanno divertire ma con umori opposti. Allo stadio “Diego Armando Maradona”, gli azzurri di Spalletti giocheranno senza pensieri, forti dell’enorme vantaggio accumulato in campionato (sono 19 i punti sulla Lazio seconda della classe) e già proiettati con la testa alla festa scudetto. I rossoneri di Pioli, quarti a quota 48, devono invece lottare per qualificarsi alla prossima Champions League. Una battaglia che dovrebbe proseguire fino all’ultimo reapiro

Per il momento Napoli e Milan si sfideranno in campionato e lo faranno nel posticipo di questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Maradona” del capoluogo campano. La compagine allenata da mister Luciano Spalletti cercherà di ribadire la propria superiorità in Italia e, non ultimo, di conquistare altri 3 punti per blindare ulteriormente la questione Scudetto.

Dall’altra parte, invece, i rossoneri di mister Stefano Pioli vogliono una scossa importante dopo le sconfitte contro Fiorentina e Udinese e il pareggio casalingo contro la Salernitana. La rincorsa al quarto posto si è complicata parecchio e il Milan deve tornare a conquistare punti. Farlo sul campo della prossima rivale di Champions League potrebbe davvero avere un valore speciale…

Le probabili Formazioni di Napoli-Milan

Qui Napoli

Nel Napoli Simeone è ovviamente in vantaggio per sostituire Osimhen. Ballottaggio Olivera-Mario Rui

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti A disposizione: 95 Gollini, 16 Idasiak, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 55 Ostigard, 31 Zedadka, 7 Elmas, 70 Gaetano, 91 Ndombele, 11 Lozano, 23 Zerbin, 81 Raspadori

Indisponibili: Bereszynski , Demme , Osimhen

Squalificati: –

Diffidati: Kim Osimhen

Qui Milan

Ultime in casa Milan: in mediana la coppia Bennacer e Tonali. Rientra Calabria, Krunic trequartista.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diazm Krunic; Saelemaekers, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 77 Vasquez, 4 Kjaer, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 21 Dest, 14 Bakayoko, 32 Pobega, 40 Vranckx, 7 Adli, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi Indisponibili: Messias, Kalulu, Ibrahimovic

Squalificati: –

Diffidati: Calabria, Kjaer, Kalulu, Rebic

La sestina di Napoli-Milan

Arbitro: Rapuano di Rimini



Assistenti: Giallatini – Perrotti



IV Ufficiale: Doveri



VAR: Di Paolo – La Penna

Gara da non perdere sicuramente questa contro i rossoneri, e sono sicuro che saremo in tanti come sempre pronti a sostenere i nostri colori. persemprenapoli vi accompagnerà in questa cavalcata trionfale aspettando la matematica. tutti insieme stasera a seguire la Diretta LIVE di Napoli-Milan con il vostro amico Rosario Caracciolo. E chiacchiere s’ ‘e pporta ‘o viento; ‘e maccarune jengheno ‘a panza...Quindi FORZA NAPOLI! VI ASPETTO TUTTI ALLE 20:45! Diretta Live Napoli-Milan

