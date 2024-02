SEGUI DIRETTA LIVE: Napoli-Genoa ore 15

Buongiorno a tutti, Lettrici/ori di persemprenapoli.it, benvenuti alla Diretta Live di Napoli-Genoa giornata n°24 del massimo campionato di Serie A.

Il Napoli ospita il Genoa al Maradona con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il ko in casa del Milan per non perdere altro terreno dalla zona Champions, distante 7 punti. Anche i liguri cercano il riscatto dopo il poker subito la settimana scorsa dall’Atalanta. Gilardino, vicino al rinnovo, cerca un grande risultato contro i Campioni d’Italia.

Sono 124 i precedenti tra le due squadre con 47 vittorie dei campani, 36 dei rossoblù e 41 pareggi. All’andata, alla quarta giornata, pareggio per 2-2 a Marassi con i gol di Bani, Retegui, Raspadori e Politano.

Napoli-Genoa: Come arrivano le due squadre:

Qui Napoli:

Il rebus in casa Napoli riguarda il duello tra Meret e Gollini tra i pali. Dubbio Natan–Ostigard per rilevare lo squalificato Juan Jesus, Traorè scalpita e potrebbe vincere il ballottaggio con Zielinski. In attacco fiducia a Simeone favorito su Raspadori. Osimhen, come comunicato dal club, continuerà a seguire un programma personalizzato e di conseguenza non sarà a disposizione per la gara del ‘Maradona‘.

Qui Genoa:

Nel Genoa, invece, Gudmundsson in tandem con Retegui, che torna al Maradona dove segnò il suo primo goal con la maglia dell’Italia. Spence in vantaggio su Strootman per una maglia (con l’olandese, Frendrup verrebbe dirottato a sinistra).

Napoli-Genoa: Le Probabili Formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri A disposizione Gollini, Contini, Ostigard, Mazzocchi, Olivera, Dendoncker, Cajuste, Zielinski, Lindstrom, Ngonge, Raspadori

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino A disposizione. Leali, Sommariva, Cittadini, Haps, Vogliacco, Martin, Spence, Bohinen, Thorsby, Vitinha, Ekuban, Ankeye,

Napoli-Genoa: La Sestina Arbitrale

La gara sarà diretta da sig Juan Luca Sacchi di Treia

Assistenti saranno Preti e Garzelli;

Quarto Uomo, invece, sarà Rutella.

In Sala Var ci saranno Valeri e Marini.

Napoli-Genoa: Il Cammino delle due squadre

Il Napoli ha ottenuto finora 10 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Victor Osimhen, oggi assente per un dolorino!, con 7 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Albert Gudmundsson con 9 reti.

‘O CIUCCIO E’ FERITO… MA NUN’ E’ MMUORT…Ci si aspetta una reazione rabbiosa da parte degli azzurri, oggi in un Maradona delle grandi occasioni, 50.000 Spettatori che sosterrano gli azzurri fino al 95° minuto, in una gara dall’ importanza fondamentale per il prosieguo della stagione, e raggiungere cosi, il quarto posto utile per la Champions.

Appuntamento dunque alle ore 15 dallo stadio Maradona, per la Diretta Live di Napoli-Genoa, per voi da persemprenapoli.it ed il vostro Caracciolo Rosario. Nell’ augurare a tutti voi Buona Domenica, vi saluto con questo pensiero: Si nasce e si muore con il NAPOLI nel CUORE!!!!!…Avanti Napoli, Siamo tutti con te!!!!!….Vi aspetto in massa per un Forza Napoli collettivo…alle ore 15 mi raccomando puntuali!

