Segui DIRETTA LIVE Napoli-Atalanta: Spalletti vola basso, Gasperini spavaldo!

La corsa del Napoli verso lo Scudetto è pronta a ripartire oggi alle 18 al Maradona, gli azzurri sfidano l’Atalanta per dimenticare subito il ko con la Lazio e ripartire anche in ottica Champions League, la settimana prossima c’è infatti il ritorno con l’Eintracht. La Dea arriva in Campania con voglia di rivincita dopo le ultime uscite decisamente sottotono che hanno complicato il percorso vero la qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli-Atalanta, come arrivano le due formazioni

Il Napoli conferma il blocco difesa che ha giocato contro la Lazio, con Meret in porta, Di Lorenzo sulla destra ed Olivera, che sostituisce lo squalificato Mario Rui, Kim e Rhamani. A centrocampo che cerca riscatto dopo la partita sottotono di sabato quello formato da Ndombele (turno di riposo per Anguissa), Lobotka e Zielinski. In attacco, Politano (Sostituto dell’ infortunato Lozano) e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen. L’Atalanta arriva al Maradona con il 3-4-1-2. Davanti a Musso dovrebbe partire dal primo minuto il terzetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo, probabili titolari i centrali De Roon ed Ederson con Ruggeri e Maehle ad agire sulle corsie laterali. Sulla trequarti Boga a fare da torre alle due punte Lookman ed Hojlund.

Nella passata stagione, a Napoli, la squadra di Gasperini impose col risultato di 3-2. All’andata. invece, gli azzurri vinsero per 1-2: sotto di un rigore trasformato da Lookman la squadra di Spalletti ribaltò il match con Osimhen ed Elmas

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Zedadka, Demme, Gaetano, Anguissa, Zerbin, Elmas, Simeone.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Okoli, Palomino, Scalvini, Soppy, Ruggeri, Boga, Muriel, Zapata.

ARBITRO: Colombo di Como

ASSISTENTI: Berti-Colarossi

QUARTO UOMO: Doveri

VAR: Valeri

AVAR: Abisso

Cari Lettori/ici di persemprenapoli.it, vi do’ appuntamento alle ore 18 per la sfida tra Napoli ed Atalanta al Maradona, valevole per la 26^giornata di serie A. Vi aspetto in tanti per la nostra Diretta Testuale della gara, Mi raccomando di non mancare, ed insieme racconteremo un’ altro tassello verso il titolo iridato!vi auguro buon divertimento e vi saluto ringraziandovi tutti. E ricordate Quanno cchiu’ne simmo, cchiu’ belli parimmo'”….Vi saluta e vi aspetta il vostro Rosario Caracciolo

