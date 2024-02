SEGUI DIRETTA LIVE: Milan-Napoli ore 20:45

Benvenuti amiche/ci di perseprenapoli.it, vi presentiamo la Diretta Live testuale di Milan-Napoli, valevole per la 24^ giornata del massimo campionato di Serie A

Alla Scala del calcio si affrontano le ultime due vincitrici dello scudetto. Il Milan vive un ottimo momento con cinque vittorie nelle ultime sei e può mettere pressione alla Juventus, impegnata lunedì contro l’Udinese, mentre il Napoli deve restare agganciato alla corsa per il quarto posto. Sono ben 174 i precedenti tra le due squadre con 69 vittorie dei rossoneri, 51 dei campani e 54 pareggi. All’andata, alla decima giornata, finì 2-2 con la doppietta di Giroud e i gol di Politano e Raspadori.

I rossoneri vengono dal successo in rimonta contro il Frosinone: la squadra di Pioli ha accorciato sul secondo posto, occupato dalla Juventus, adesso nel mirino. Il Napoli, invece, nell’ultimo turno ha ribaltato il Verona, rimettendosi in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan-Napoli: Ultime dai ritiri e Probabili Formazioni

QUI MILAN:

Nel big match di San Siro, Milan ancora senza Tomori, Thiaw e Kalulu. Conferma per la coppia difensiva formata da Kjaer e Gabbia, con Bennacer che prenderà invece il posto di Rejinders a centrocampo.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.

QUI NAPOLI:

Nel Napoli ancora assente Osimhen, protagonista con la Nigeria in Coppa d’Africa. Mazzarri ha due alternative: il 3-4-3, e in questo caso Politano agirebbe nel tridente, e un più probabile 3-5-1-1, con Kvaratskhelia alle spalle di Simeone (favorito su Raspadori). Convocato Zielinski, così come Meret (ma in porta dovrebbe esserci Gollini) e Olivera.

Probabile formazione Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi, Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.

La sestina arbitrale di Milan-Napoli

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti: Bindoni-Baccini

IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Di Paolo-Valeri

Pronostici Milan-Napoli

I bookmakers vedono il Milan favorito nel big match di San Siro: la vittoria dei rossoneri sfiora il raddoppio, a 1.95, mentre il colpo esterno del Napoli è quotato 3.75, poco più del pareggio, in lista a 3.60. Per questa partita immaginiamo ci siano diverse occasioni da gol, quindi vi consigliamo il segno “over 2,5” a 1.73

Diretta Live: Milan-Napoli: L’ attesa

È tutto pronto per il big match di San Siro, Terzo posto in classifica a 49 punti per il Milan, sempre più vicino alla Juventus (53) che lo precede. Settima posizione invece per il Napoli, a quota 35 punti, ma con due vittorie negli ultimi tre turni, dopo un periodo complicato seguito al ritorno sulla panchina di Mazzarri…

