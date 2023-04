Segui DIRETTA LIVE Lecce-Napoli: Baroni prova a fermare il “suo” Napoli…Ma Spalletti vuole e tre punti!

Benvenuti, amiche/ci, alla diretta testuale, offerta per voi da persemprenapoli.it e dal vostro amico Caracciolo Rosario, della partita Lecce–Napoli, valida per la ventinovesima giornata del campionato di serie A.

La Serie A è pronta a tornare in campo prima della domenica di Pasqua. Tra oggi e sabato, si giocheranno tutte e 10 le partite, con tutti e 20 i club impegnati. Proprio venerdì 7 aprile spicca una gara in particolare. Il Lecce, infatti, a partire dalle ore 19.00 e al Via Del Mare, ospiterà la capolista Napoli nel match valido per la 29ma giornata di massima serie. Uno scontro interessante quello tra i giallorossi di Puglia e gli azzurri campani.

Gli uomini di Baroni daranno certamente filo da torcere ai partenopei. Il Lecce quest’anno sta facendo un ottimo campionato e specialmente in casa è riuscito a far fuori diverse big. Ci proverà anche con il Napoli. Ma giocare contro gli uomini di Spalletti, specialmente quest’anno e specialmente dopo l’ultima sfida di campionato persa con il Milan al Maradona per 0-4, sarà un’impresa ardua. In ogni caso si prospetta un incontro appassionante tra due squadre (specialmente gli ospiti) che sanno giocare a calcio e anche bene. Cosa non così scontata in realtà.

QUI LECCE:

Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, partiamo dai padroni di casa: ci sono diversi dubbi. Il modulo scelto sarà certamente il 4-3-3. Tra i pali Falcone, verrà supportato dalla difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e uno tra Pezzella e Gallo: il primo risulta però favorito. A comporre il centrocampo ci saranno Maleh, Hjulmand e Gonzalez. In avanti spazio al solito pericolosissimo Strefezza. Due grandi lotte per una maglia da titolare poi. Colombo ha più chance di Ceesay, mentre dal primo Di Francesco potrebbe superare Banda.

QUI NAPOLI:

Per quanto riguarda il Napoli, invece, Spalletti potrebbe avere le idee chiare. Il modulo è speculare: lo stesso di quello del Lecce. Ma cambiano ovviamente gli interpreti. In porta Meret non si muove. La difesa a 4 sarà formata da capitan Di Lorenzo, Kim e Rrahmani al centro e Mario Rui sull’altra fascia. Al centro del campo Lobotka e Zielinski verranno affiancati da Ndombele, mentre in attacco sono presenti due dubbi. Se Kvaratskhelia è un faro lì davanti, Politano e Lozano sono in lotta anche se il calciatore italiano in un 51% a 49% potrebbe spuntarla. Lo stesso vale per il tandem Simeone-Raspadori (favorito il primo). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lecce-Napoli, match valido per la 29ma giornata della Serie A.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Helgason, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Gonzalez, Ceccaroni, Banda, Strefezza, Persson, Cassandro, Lemmens, Pezzella. Indisponibili: Dermaku, Pongracic. Squalificati: Blin.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani; Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori; Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Ndombele, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Politano, Simeone. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: -.

La sestina arbitrale di Lecce-Napoli

Arbitro: Manganiello della sezione di Pinerolo

Assistenti: Tegoni-Vecchi

IV uomo: Campione

Var: Marini

Avar: Chiffi

Vi aspetto dunque in tanti per la Diretta Live di Lecce-Napoli, gara valida per la 29^ giornata di Serie A, alle ore 19 allo stadio Via Del Mare, augurandovi buon divertimento in nostra compagnia. E ricordate…

FORZA NAPOLI!!!!!

In aggiornamento

