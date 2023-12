SEGUI DIRETTA LIVE Juventus-Napoli: Allegri cerca i tre punti, Mazzarri “Lo Sgambetto” per far ripartire il Napoli

Buongiorno amici di persemprenapoli e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Napoli, la squadra bianconera punta alla testa della classifica in attesa dell’Inter. Mentre Mazzarri e’ pronto a farle “lo sgambetto“

Verso Juventus-Napoli…

La Juventus ospita il Napoli all’Allianz Stadium alle 20:45 nell’anticipo che apre la 15esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Max Allegri viene dalla vittoria in extremis sul campo del Monza per 2-1 firmata all’ultimo respiro da Federico Gatti, preceduta dal pari nel derby d’Italia contro l’Inter. Vincendo stasera, i bianconeri scavalcherebbero momentaneamente proprio i nerazzurri in testa al campionato. Il Napoli di Mazzarri è fermo alla quinta posizione in classifica, agganciato dalla Roma nell’ultima giornata. I partenopei infatti vengono dalla pesante sconfitta interna subita al Maradona per mano dell’Inter per 3-0, firmata dalle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram.

Qui Juventus

Nella Juventus tornano a pieno regime Danilo e Locatelli da titolari, a discapito di Rugani e Hans Nicolussi Caviglia. Gatti e Bremer dal primo minuto in difesa, mentre McKennie e Rabiot completano la mediana. Sulle fasce esterne Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. In attacco Chiesa al fianco di Vlahovic. In porta c’è Szczesny. Weah ancora fuori.

La Probabile Formazione: JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Mancini, Kean, Huijsen, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli.

Qui Napoli

Nel Napoli, Victor Osimhen al centro dell’attacco nel quale ci saranno anche Kvaratskhelia e Politano. In mediana Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski mezzali. In difesa Rrahmani e Ostigard con Natan centrale di sinistra e Di Lorenzo terzino a destra. In porta Meret.

La Probabile Formazione: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri. A disposizione: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: -.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio



Assistenti: Peretti-Perrotti

IV uomo: Marcenaro

Var: Di Paolo

Avar: Paganessi

Appuintamento dunque alle 20:45 con la Diretta Testuale di Juventus-Napoli e con persemprenapoli ed il vostro Rosario Caracciolo che vi aggiorneranno minuto per minuto sulla gara gara dello Stadium. Buon Proseguimento e Buona Festa dell’ Immacolata a voi tutti, vi aspettiamo come sempre in tanti!

In aggiornamento

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati