RILEGGI LIVE Cremonese-Napoli: 1-4 , Simeone “cecchino” infallibile, prima volta per Olivera

Gentili lettori di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Cremonese Napoli, gara valida per il nono turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della partita del Napoli oggi, che si disputerà fuori casa allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Dopo la pausa per le Nazionali, il Napoli oggi cerca la vittoria nel match Cremonese Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, intanto, sono chiamati al nono impegno di campionato e puntano a restare in testa alla classifica Serie A.

Cremonese-Napoli, Il momento di entrambe

La differenza di valori è evidente anche dai numeri che possono già portare tutti ad immaginare che tipo di partita aspettarsi tatticamente: da una parte c’è la squadra che ha tentato più volte la conclusione nelle prime otto giornate di questo campionato (150) mentre dall’altra nessuna formazione ha subito più tiri della Cremonese (138, al pari dello Spezia). Il Napoli è anche la squadra che ha creato più sequenze di almeno 10 passaggi in questa Serie A (addirittura 112) e dall’altra parte la Cremonese è la formazione che ha intercettato più palloni finora in campionato (99).

Torna il campionato e per il Napoli c’è l’occasione di confermarsi in testa alla classifica. Dopo la goleada all’Ajax, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata ad una prova di grande mentalità perché dovrà scendere in campo allo Stadio Zini di Cremona come se fosse la Johan Cruijff Arena, senza sottovalutare l’avversario, per continuare la striscia di 7 vittorie consecutive (4 in campionato) e confermarsi in testa al campionato. L’ostacolo sembra essere prettamente mentale considerando il livello dell’avversario e le difficoltà di questa prima parte di campionato, anche se la Cremonese di Alvini è reduce dal pareggio sul campo del Lecce dove forse meritava di più e – prima di cedere nettamente alla Lazio – era riuscita con doti d’aggressività ed applicazione a pareggiare contro Sassuolo e soprattutto Atalanta a Bergamo.

Allo Zini per trovare la quinta vittoria consecutiva in campionato e non perdere la testa. Questa la missione che nella 9ª giornata di Serie A attende il Napoli capolista, ancora imbattuto in campionato (e a punteggio pieno dopo tre partite anche in Champions League), chiamato a superare in trasferta l’ostacolo Cremonese (girigiorossi ancora a caccia della prima vittoria stagionale). Ancora out Osimehn tra gli azzurri di Luciano Spalletti, mentre sull’altro fronte Massimiliano Alvini dovrà fare a meno degli infortunati Chiriches, Hendry e Ghiglione.

Le formazioni ufficiali e la sestina arbitrale

Formazione Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Ascacibar; Zanimacchia, Afena-Gyan, Quagliata; Dessers.

Formazione Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Di Meo e Mondini

IV uomo: Sacchi

Var: Di Bello

Avar: Paganessi

L’appuntamento e alle ore 18 per la Diretta Testuale tra Cremonese e Napoli, Lettrici e Lettori di persemprenapoli.it vi aspettiamo in tanti…Buona Domenica e Buon Pranzo!

Ore 18- L’Arbitro Abisso fischi inizio di Cremonese-Napoli

2′ RRAHMANI! Incursione del difensore e gran conclusione con il destro. Palla che impatta il legno.

7′ Mario Rui a terra, gioco momentaneamente interrotto.

10′ CREMONESE VICINO AL GOL! Doppia occasione prima con Zanimacchia che calcia da ottima posizione impattando il legno, la palla finisce a Dessers che ci prova ma calcia a lato.

14′ Punizione dai venti metri per il Napoli, Mario Rui serve Raspadori che calcia di prima ma calcia addosso a Zini.

17′ Cartellino Giallo Luca Zanimacchia

24′ CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Kvaratskhelia atterrato da Bianchetti per Abisso non ci sono dubbi.

26′Goooooooooool su Rigore Matteo Politano che spiazza Radu, calciando alla destra del portiere grigiorosso

29′ Prova a reagire la Cremonese portandosi in avanti, ma il Napoli non lascia varchi.

31′ Kvaratskhelia lanciato in profondità prova la conclusione da posizione defilata. Palla alla destra di Radu.

35′ Palla in area per Dessers che riesce a liberarsi di Rrahmani ma non di Kim che recupera in tempo e spazza via la sfera.

37′ Ancora Cremonese, conclusione di Valeri dal limite e palla alla destra di Meret.

41′ La Cremonese prova a farsi vedere in avanti grazie soprattutto all’uso delle corsie esterne.

SARANNO 2 I MINUTI DI RECUPERO

45’+2′ Finisce il primo tempo allo Zini di Cremona, Cremonese-Napoli 0-1 Rigore di Politano

Finisce la prima frazione di gioco con il Napoli in vantaggio grazie al rigore di Politano concesso dopo il fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia. Sono gli ospiti a tenere palla, ma la Cremonese è viva andando vicina al gol con Zanimacchia e Valeri.

19:05 L’arbitro Abisso sta per fischiare l’inizio della ripresa tra Cremonese e Napoli

46′ Sostituzione Luca Zanimacchia David Chidozie Okereke

47′ ! Rete di Dessers. Conclusione dalla distanza di Ascacibar, il tiro finisce nella traiettoria di Dessers che intercetta la sfera e infila Meret.

50′ Napoli colpito e Cremonese che ora sull’onda dell’entusiasmo continua a pressare.

53′ Okereke prova a seminare il panico sulla corsia di sinistra, Kim rimedia spazzando in angolo.

54′ DESSERS! Calcio d’angolo Cremonese, la palla attraversa tutta l’area e finisce a Dessers che tutto solo colpisce al volo di destro. Palla a lato,

57′ Sostituzione nel Napoli, entra Simeone per Ndombele.

62′ Sostituzione Felix Ohene Afena-Gyan Gonzalo Escalante

63′ Ci prova Mario Rui con un tiro a giro da fuori area. Palla tra le braccia di Radu.

67′ Tiene palla il Napoli nella ricerca di varchi, la Cremonese si chiude bene.

69′ Cartellino Giallo Leonardo Sernicola

72′ Nel Napoli escono Politano e Raspadori, entrano Zielinsky e Lozano

76′ Gooooooooool di Simeone. Cross di Mario Rui dalla fascia sinistra, la palla attraversa tutta l’area e arriva a Simeone che da pochi passi schiaccia di testa e manda la palla in rete.

80′ Sostituzione nella Cremonese, entra Ciofani per Ascacibar.

82′ Nel Napoli Escono Mario Rui e Rrhamani, ed entrano Olivera ed Ostigard

5 MINUTI DI RECUPERO

90+5” GOOOOOOOOOOOOOOLLLL Rete di Lozano. Contropiede Napoli, Kvaratskhelia parte in velocità, entra in area e serve Lozano che deve solamente depositarla in rete

90+5′ Gooooooooooooooolllll Di Olivera. Di Lorenzo serve in area un pallone morbido, Olivera sbuca tra le linee e di testa trafigge Radu.

L’Arbitro Abisso fischia la fine dell’ Incontre, Il Napoli vince battendo la Cremonese 4 a 1!

Partita piena di occasioni da rete e con continui capovolgimenti di fronte. Vantaggio per i partenopei con un rigore di Politano, ma la Cremonese in avvio di ripresa trova il pareggio con Dessers e sfiora il gol del sorpasso in più occasioni. Nel finale però il Napoli dilaga, prima la sblocca in nei entrato Simeone poi nel recupero Lozano e Olivera chiudono la pratica.

Continua la striscia di risultati e di vittorie per il Napoli che riagguantano la vetta della classifica ma questa volta, visto lo stop dell’Atalanta, in solitaria. La Cremonese rimane ferma con la Sampdoria all’ultimo posto.

Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!

