RILEGGI LIVE: Cagliari-Napoli 1-1 Il “veleno” e’ nella coda, -11 dalla zona Champions!

Eccoci qui, Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all’ appuntamento con Diretta Live di Cagliari-Napoli, 26^giornata di Serie A. Il vostro Rosario Caracciolo e persemprenapoli.it, augurano alle nostre lettrici/ori, Buona Domenica e buon divertimento

All’Unipol Domus di Cagliari arriva il Napoli dell’ex Calzona. Gli azzurri, dopo il terzo cambio stagionale in panchina, provano a dare una svolta al proprio campionato che li vede al nono posto in classifica a ben 12 punti dal quarto posto del Bologna, ma con due gare in meno.

Di fronte un Cagliari alla disperata ricerca di punti salvezza e che occupa attualmente la penultima piazza del torneo. I partenopei, dalla sfida dell’andata contro i sardi, hanno collezionato appena 9 punti in 8 gare, frutto di 2 vittorie (sofferte contro Salernitana e Verona), 3 pareggi e ben 3 sconfitte. Il pareggio col Barcellona in Champions, però, ha ridato morale e certezze a Osimhen e compagni.

La squadra di Ranieri, invece, a Udine nell’ultimo turno ha interrotto l’emorragia di quattro sconfitte consecutive e spera in un colpaccio per dare una scossa alla propria stagione.

Andiamo a vedere come arrivano le due squadre a questo incontro…

QUI CAGLIARI:

Nei sardi mister Ranieri potrebbe confermare il tandem d’attacco Lapadula–Luvumbo dall’inizio con a sostegno l’ex di turno Gaetano. In mezzo al campo al rilancio Nandez e poi cerca conferma Jankto. Al centro della difesa Mina e Dossena, terzini agiranno Zappa e Augello. In porta Scuffet.

QUI NAPOLI:

Azzurri senza capitan Di Lorenzo causa squalifica, spazio a Mazzocchi sulla destra di difesa mentre a sinistra Mario Rui potrebbe dare riposo a Olivera dopo le fatiche di Champions. Tra i pali Meret, al centro della retroguardia duello Natan-Juan Jesus per una maglia. A centrocampo potrebbe spuntarla Zielinski. In attacco in leggero dubbio Osimhen, che venerdì si è allenato a parte a causa di un leggero stato influenzale per poi tornare in gruppo già sabato.

Apparso infine recuperato Politano, uscito acciaccato mercoledì in Champions contro il Barcellona e c’è ottimismo per la sua presenza in campionato domenica in Sardegna. Indisponibile Ngonge per un risentimento muscolare alla gamba.

Vediamo chi scendera’ in campo nella delicata sfida tra Cagliari e Napoli: Ecco le Probabili Formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Lindstrom); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All’ andata ando’ cosi…

Sono arrivate le Formazioni Ufficiali:

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Wieteska, Zappa, Obert, Di Pardo, Viola, Prati, Azzi, Oristanio, Pavoletti, Petagna.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Ostigard, Traore, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker, Simeone, Politano.

Ecco le squadre in campo per il riscaldamento:

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Pairetto, della sezione di Torino.

Gli assistenti saranno Rossi e Mastrodonato.

In sala VAR ci sarà Marini, affiancato da Di Paolo

nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Gualtieri.

L’arbitro Pairetto sta per dare il fischio d’ inizio della gara. Comincia Cagliari-Napoli

4′ Scontro a palla distante tra Mina e Osimhen con il difensore del Cagliari che resta a terra e con Pairetto che assegna un calcio di punizione per i padroni di casa.

18′ Occasione Cagliari! Rimessa laterale battuta velocemente dai rossoblù con Luvumbo che corre da solo con la palla al piede sulla sinistra, crossa al centro scavalcando Olivera verso il secondo palo dove Jankto colpisce di testa mettendo però sul fondo.

29′ Raspadori dalla distanza! La squadra di Calzona dialoga nello stretto nella trequarti campo, con Lobotka che serve alla sua sinistra Zielinski, il quale tocca di prima intenzione in verticale per Raspadori: l’attaccante del Napoli se la sistema sul sinistro e calcia di potenza verso l’angolino basso di destra. Scuffet si allunga e respinge lateralmente con i guantoni.

35′ Annullato il gol del Cagliari! Calcio di punizione dalla trequarti per il Cagliari, con la palla che viene scodellata al centro dove Rrahmani, nel tentativo di anticipare Lapadula, colpisce di testa e la mette in rete verso il palo di destra. L’attaccante del Cagliari, però, era partito in offside e il gol viene dunque annullato dopo l’on field review.

Terminato il Primo Tempo, Cagliari-Napoli 0-0….ci rivediamo tra 15 minuti

Primo tempo povero di emozioni, con un Cagliari molto compatto nella propria metà campo e con il Napoli che fa girare il pallone alla ricerca del varco giusto. Le occasioni migliori le ha però la squadra di casa, che trova anche il gol del vantaggio grazie ad una autorete di Rrahmani, influenzata però dalla posizione in offside di Lapadula; gol dunque annullato dall’arbitro Pairetto dopo una visione al monitor VAR. Nel finale Meret si scontra con Juan Jesus, rimandendo a terra, e Luvumbo non ne approfitta, mettendo di testa a lato con la porta sguarnita.

Inizia la ripresa , Cagliari-Napoli 0-0

54′ Non riesce ora ad uscire dalla propria metà campo il Napoli, con il Cagliari che pressa alto una volta persa palla.

61′ 1a sostituzione Cagliari: esce Gianluca Lapadula, entra Leonardo Pavoletti. 2^ Esce Gianluca Gaetano entra Nicolas Viola, 3^ esce Jakub Jankto, entra Gabriele Zappa.

66′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Cagliari-NAPOLI 0-1! Rete di Osimhen! Raspadori pressa alto Augello e gli scippa il pallone, involandosi poi sul fondo di destra: il numero 81 del Napoli alza poi il pallone verso il secondo palo dove Osimhen deve solo appoggiarla in rete di testa.

73′ 1^Sostituzione Khvicha Kvaratskhelia Matteo Politano

76′ 4a sostituzione Cagliari: esce Tommaso Augello, entra Gaetano Oristanio. 5^ esce Leonardo Pavoletti, entra Andrea Petagna.

79′ 2^ sosituzione nel Napoli Piotr Sebastian Zieliński Jens-Lys Michel Cajuste. 3^ sostituzione Giacomo Raspadori Jesper Grænge Lindstrøm

84′ 4^ Sostituzione esce Mazzocchi ed entra Ostigard, 5^ sostituzione esce Osimhen ed entra Simeone

90′ Segnalati 6 minuti di recupero.

90+6′ GOL! CAGLIARI-Napoli 1-1! Rete di Luvumbo! Lancio lungo di Dossena verso il centro dell’area di rigore, con Juan Jesus che lascia incredibilmente scorrere e con la palla che arriva a Luvumbo che stoppa con il petto e con il destro la mette in rete sotto la traversa

Finisce qui! Cagliari-Napoli 1-1.

Il Cagliari ci crede fino alla fine e trova la rete del pareggio con l’ultima palla del match. Beffa dunque per il Napoli e per Calzona, oggi al suo esordio in campionato.

I gol arrivano entrambi nella ripresa: al 65esimo Raspadori recupera palla alto sulla destra, poi crossa verso il secondo palo dove Osimhen si era smarcato bene e di testa deve solo appoggiare in rete. Il Napoli sembra aver portato a casa il risultato, sprecando svariate occasioni per chiudere la partita nel finale, ma deve fare i conti con Luvumbo, il quale al 96esimo raccoglie in area un lancio lungo di Dossena e lo trasforma in rete, mettendo la palla sotto la traversa.

Secondo pareggio di fila per il Cagliari, che aggancia ora Hellas Verona e Sassuolo a quota 20 punti. Continua, invece, il periodo no per il Napoli, che rimane in nona posizione a quota 37 punti.

Grazie per aver seguito la diretta di Cagliari-Napoli 1-1 valida per la 26a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.

