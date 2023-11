Scopriamo come giocherà il Napoli di Mazzarri

Come si presenterà in campo il Napoli di Walter Mazzarri? A differenza del suo predecessore sicuramente con un’idea ben definita alla quale si lavorerà per migliorarla, gara dopo gara. Ad ora questa è l’unica certezza.

Ma se vogliamo analizzare il modus-operandi fino alla stagione in cui fu esonerato a Cagliari, il tecnico di San Vincenzo ha sempre prediletto il 3-5-2, tre difensori centrali, esterni occupati nella doppia fase con e senza possesso palla, il centrale di centrocampo che costruisce e si abbassa in fase di non possesso, un mediano, un trequartista che si inserisce negli spazi, una mezza punta ed un attaccante accompagnati dagli esterni, oppure dall’ inserimento del trequartista che attacca lo spazio, squadra corta e ripartenze rapide per sfruttare il contropiede.

Queste più o meno, le idee tattiche di Mazzari almeno fino al 2021. Oltre? Il mister ha dichiarato che non ha perso nessun incontro del Napoli scudettato, che tutti rammentiamo aver giocato con il 4-3-3, ed ha anche affermato che lui ha sempre prediletto questo modulo ma che non ha mai avuto gli uomini per farlo nelle squadre in cui ha militato.

Come passare dal 3-5-2 al sogno 4-3-3! Mazzarri lo realizza…

Ora pero ha la possibilità di soddisfare questa voglia mai appagata e poter finalmente usare il modulo che ha sempre desiderato. Gli uomini ci sono, ora toccherà sicuramente a lui far si che tutto riprenda il suo percorso interrottosi dopo scelte scellerate societarie fatte in estate.

Nei suoi primissimi giorni a Castel Volturno, sebbene con organico ridotto, Mazzarri ha già iniziato a schierare gli azzurri con il dogmatico 4-3-3.

È chiaro che al di là del modulo, 3-5-2 oppure 4-3-3, quello che sia, il Napoli deve cassare dalla propria mente, il 5-5-5 voluto da Garcia, sinceramente “le farfalle” iniziavano a diventare troppe. Scherzi a parte, l’avvento del nuovo tecnico cancella ogni possibile bonus ai calciatori, i quali ora non avranno più la scusa di non capire il francese.

Ricapitolando, Mazzarri seguirà le orme di Spalletti partendo con il 4-3-3, vista anche la sua stessa volontà, e cercherà di motivare al massimo i ragazzi prima ciclo di ferro, a partire dal 25 novembre infatti troverà l’Atalanta di Gasp, ed il 3-5-2 con uomo contro uomo, oltre che una squadra coriacea da affrontare. Fiducia quindi nel tecnico livornese, che certamente, sperano i tifosi azzurri, non si farà cogliere impreparato e spronerà a dovere i suoi ragazzi, anche se la sosta non è utile, ma a Bergamo sarà un altro Napoli, o almeno un’altra storia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati