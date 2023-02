Sassuolo-Napoli: Spalletti pensa al tournover

Con l’avvicinarsi della sfida tra Sassuolo e Napoli, che si giocherà domani alle 20:45 al Mapei Stadium, è tempo di scelte per Luciano Spalletti che con ogni probabilità farà turnover. Il tecnico degli azzurri, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, opterà per un leggero turnover che vedrà solo tre cambi rispetto all’ultima gara contro la Cremonese. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Saranno tre i cambi che l’allenatore partenopeo ha in mente per far ruotare la sua rosa. Pronta una novità per ruolo: in difesa tornerà dal 1′ Mathias Olivera, per far rifiatare Mario Rui, così come a centrocampo toccherà ad Elmas prendere il posto di Zielinski. Infine il classico ballottaggio in attacco vedrà Politano partire titolare nella gara contro la sua ex squadra”.

Previsti dunque tre cambi, uno per reparto, contro l’undici allenato da Dionisi, che arriva a questo match dopo 4 risultati utili consecutivi, ed in rampa di lancio vi troviamo Olivera, Elmas e Politano, con Mario Rui, Zielkinsky e Lozano a riposo in vista della gara di Champions League contro l’ Eintracht di Francoforte

Sotto osservazione ci sono però tutte le seconde linee. Juan Jesus, Ndombele e Simeone a loro volta in preallarme. Da non escludere, infatti, una chance da titolari anche per loro.

