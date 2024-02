Sassuolo-Napoli due squadre alla ricerca di una identita’. L’amarezza scaturita dal pari amaro contro il Cagliari è ancora ben palpabile all’ombra del Vesuvio, con i tifosi che ripensano e analizzano quei 96′ cercando di comprendere cosa non vada ancora nel Napoli. Al di là delle guide tecniche che si avvicendano, la squadra sembra continuare a vagare nell’ombra dell’insicurezza e del nervosismo, sbagliando anche scelte individuali che sembrerebbero semplici. Non avere la lucidità di servire un compagno smarcato di ti tirare con la traiettoria davanti a sé libera, è sintomo di un momento difficile che fa fatica a sbiadire, per il quale la miglior cura resta soltanto il lavoro e il confrontarsi costantemente.

Si riparte da Sassuolo

Il Sassuolo ospita il Napoli: la prima di Bigica per ritrovare la vittoria nel recupoero della 21^ giornata di Serie A, occasione, per entrambe, di ripartire. Riscatto necessario per i partenopei, che dalla trasferta di Cagliari di domenica sono usciti con l’amaro in bocca, vista la beffa firmata Zito Luvumbo al 6’ di recupero, per l’1-1 finale.

L’ultima volta che Sassuolo e Napoli si sono affrontate in campionato al ‘Mapei Stadium’ era il 17 febbraio 2023. In quel caso i partenopei tornarono a casa con 3 punti grazie allo 0-2 firmato Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Stesso risultato in favore degli azzurri maturato in questa stagione al ‘Diego Armando Maradona’ all’andata.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Emergenza per Bigica

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il Sassuolo ha scelto di cambiare: esonerato Alessio Dionisi, la panchina è stata affidata all’allenatore della Primavera Emiliano Bigica. I neroverdi, a quota 20, hanno gli stessi punti di Hellas Verona e Cagliari in zona retrocessione. La squadra emiliana vuole invertire la rotta e si gioca tanto nel recupero. Anche Emiliano Bigica, poi, avrà la possibilità di restare sulla panchina del Sassuolo in caso di vittoria contro il Napoli. Per la sfida del Mapei Stadium – fischio d’inizio alle ore 18 – i neroverdi scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Andrea Consigli. Al centro della difesa, invece, ci sarà la coppia composta da Martin Erlic e Gian Marco Ferrari. Sulle corsie, invece, spazio a Marcus Pedersen e Mattia Viti. In mezzo al campo Matheus Henrique dovrebbe essere affiancato da Luca Lipani. Il classe 2005 dovrebbe prendere il posto dello squalificato Boloca. Spazio a Nedim Bajrami, Kristian Thorstvedt e Armand Laurienté sulla trequarti alle spalle di Andrea Pinamonti.

Dubbi per Calzona

Dopo due pareggi nelle prime due uscite tra UEFA Champions League e Serie A, Francesco Calzona vuole la prima vittoria da allenatore del Napoli. Il commissario tecnico della Slovacchia ha diversi dubbi di formazione. Tra i pali Gollini e non Alex Meret. In difesa, dopo l’errore contro il Cagliari dovrebbe esserci ‘un turno di riposto Juan Jesus. Al centro della difesa dovrebbe vedersi la coppia composta da Amir Rrahmani e Natan. Sulle corsie, invece, Giovanni Di Lorenzo sembra certo di una maglia. A sinistra Mario Rui è in vantaggio su Olivera. In mezzo al campo non ci sarà Cajuste, alle prese con un affaticamento. Dovrebbe essere Traore‘ a completare la mediana composta da Frank Anguissa e Stanislav Lobotka. Dubbia anche in attacco: Khvicha Kvaratskhelia e di Victor Osimhen partiranno dal primo minuto. Matteo Politano, infine, dovrebbe essere in vantaggio su Giacomo Raspadori per chiudere il tridente.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Emiliano Bigica.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore’; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

