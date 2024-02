Sassuolo-Napoli: Calzona cambia Il Tecnico vuole risposte e sembra orientato a voler ridisegnare il Napoli, che dopo il pareggio nei secondi finali di Cagliari, ha “bacchettato” i suoi ragazzi chiedendo concentrazione fino al fischio finale.

Il recupero della 21^giornata, vede un solo risultato da conquistare, cioè la vittoria,anche per dare carica alla partita successiva, in programma al Maradona domenica sera contro la Juventus, e per conquistare quei tre punti che sembrano diventati una chimera per gli azzurri.

A Reggio Emilia, contro un Sassuolo in piena crisi tecnica, il Napoli ritrova capitan Di Lorenzo assente contro il Cagliari per squalifica. Ma sono in vista almeno altre due novità, il rientro di Mario Rui al posto di Olivera, il portoghese non ha mai giocato titolare dall’ avvento di Calzona, ed un turno di sosta anche a Juan Jesus, ancora scosso per l’erroraccio che ha consentito il pareggio del Cagliari, al suo posto uno tra Natan ed Ostigard

A centrocampo, con Lobotka inamovibile, Anguissa potrebbe avere un turno di riposo, anche in vista Juventus, ed al suo posto giocherebbe Dendoncker, il Belga arrivato a gennaio ha giocato solo 11minuti! e quindi debuttare da titolare.

In avanti l’unica certezza resta Victor Osimhen, tornato al gol contro il Cagliari, da valutare le posizioni di Kvara, evanescente contro i Sardi, e Politano, bacchettato dal tecnico per il mancato passaggio sul gol mancato domenica scorsa, con la possibile conferma di Raspadori a destra e Lindstrom al posto del georgiano, con Traore’ trequartista, che torna da ex.

Calzona dunque potrebbe ridisegnare il Napoli, contro una squadra che si ritrova con un tecnico al debutto come Emiliano Bigica (Ex calciatore azzurro) sulla panchina al posto dell’esonerato Dionisi, dove gli azzurri devono assolutamente fare risultato pieno, ma soprattutto mostrando testa e unità di squadra, sembrata ormai cassata definitivamente nella gara contro il Cagliari.

Dunque, a 24 ore dal match di Reggio Emilia in programma domani alle ore 18, Il Napoli potrebbe schierare questa formazione: 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrhamani, Ostrigard e Mario Rui in difesa, Lobotka e Dendonkcker a centrocampo, Traore’ trequartista, esterni alti Raspadori a destra e Lindstrom a sinistra, con Victor Osimhen al centro dell’attacco

