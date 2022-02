Sarri in conferenza: “Avuto più occasioni, non meritavano di vincere!”

La Lazio pareggia al 90’ ma poi subisce il gol di Fabian Ruiz a tempo scaduto. Tra poco in sala stampa all’Olimpico il tecnico Maurizio Sarri commenterà la sconfitta per 2-1 contro il Napoli.

Quanta amarezza c’è per questa sconfitta? I cambi del Napoli hanno fatto la differenza?

“Ma penso di no. Meritavamo di più, abbiamo avuto più occasioni del Napoli, lo dicono le statistiche. Il primo grande rammarico della partita è chiudere il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa il Napoli ha fatto qualcosa di più, noi siamo sbandati dopo il gol di Insigne. E a 45 secondi dalla fine abbiamo commesso un errore grave da non commettere. Abbiamo perso per una grave ingenuità. Ci fa piacere la prestazione, ma ora il prossimo step di crescita è trasformarle in risultati”

Come mai la Lazio ha sbandato dopo lo svantaggio?

“A noi succede sempre. A inizio stagione ne prendevamo 4 in 10 minuti. È un discorso di insicurezza che ci prendono dopo un evento negativo, diventiamo quasi passivi nell’aspettare il secondo evento negativo”.

