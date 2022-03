Ruud Krol: Gli auguri degli Azzurri per i suoi 73 anni

Auguri a Ruud Karol l’ex difensore del Napoli, che oggi compie 73 anni. In questo giorno di festa non potevano mancare gli auguri del Napoli, squadra nel quale l’olandese ha giocato dal 1980 al 1984.

La storia di Ruud

Classe 1949, l’ex difensore si è fatto conoscere nell’Ajax con cui ha collezionato 339 presenze dal 1969 al 1980, sopra tutto grazie alla precisione dei suoi lanci lunghi e alla sua fisicità prorompente.

Conclusa la sua carriera nell’Ajax volò alla volta di Vancuver in cui approdò nel Campionato NASL senza riscuotere un importante successo giocandovi solo 16 gare.

Ruud e il Napoli

L’insuccesso di Vancuver tuttavia non ha lasciato spazio per inutili perdite di tempo.

L’olandese, infatti, nell’estate del 1980 accettò la proposta italiana da parte del club azzurro Napoli, all’epoca sotto la dirigenza di Antonio Juliano. E fu proprio quest’ultimo la chiave del successo dell’olandese al Napoli, in quanto sì batté affinché da semplice prestito si tramutasse in acquisto vero e proprio.

Considerate le sue doti da ambidestro, giocò dapprima come laterale sinistro in difesa per poi sbizzarrirsi in altri ruoli. Collezionando ben 125 presenze in maglia azzurra, è stato sempre considerato il predecessore del mitico ed inimitabile Maradona.

Infatti fu grazie a Ruud, nelle stagioni “pre-maradoniane”, che il club del Napoli sfiorò il tanto agognato Scudetto, guadando in questo modo il soprannome “Il Divino”.

Come di consueto accade per i grandi campioni anche per Krol, con Napoli e i Napoletani, fu amore a prima vista. Il suo arrivo, atteso da duemila tifosi azzurri nell’Aeroporto di Capodichino, riuscì a portare addirittura un aumento degli abbonamenti allo Stadio San Paolo.

Purtroppo, come in ogni fiaba che si rispetti, esiste sempre un antagonista, in questo caso rappresentato da un brutto infortunio al menisco, il quale decretò la fine della sua carriera nella città di Partenope.

La vita di Ruud oggi

Nonostante alle prime luci dell’alba degli anni ’90 Ruud appese gli scarpini al chiodo, l’amore per il calcio non cessò mai. Infatti l’ex azzurro iniziò la sua carriera da allenatore.

Inizialmente nel Malines per poi passare alla Nazionale dei Paesi Bassi negli anni 2000 e per concludere nell’ Ajax dal 2001 al 2006.

Attualmente è un commentatore sportivo, sopra tutto per la tv sudafricana Supersport.

Ovviamente il Napoli e i suoi tifosi non lo dimenticheranno mai. Per questo in occasione della sua festa lo hanno omaggiato con un bellissimo post su Twitter.

