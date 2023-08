Rivolta Tifosi per Frosinone! Scende in campo, con un comunicato contro la SSC Napoli: “Prelazione agli abbonati? Enorme passo indietro per la società”

L’Unione Azzurra nel Mondo ha diffuso un comunicato stampa rivolto alla SSC Napoli alla luce delle novità riguardanti le modalità d’acquisto dei biglietti per la gara con il Frosinone. La società ha infatti deciso di dare prelazione agli abbonati e ha optato per una vendita dei tagliandi soltanto presso le rivendite fisiche. Il comunicato di UANM:

“Lo slogan di presentazione della nuova stagione, maglie e campagna abbonamenti, è stato: “A new era, from Napoli to the world”. Bellissimo! Qualcosa di fantastico che avvicina tutti i tifosi del Napoli, milioni in tutto il mondo, alla città e alla squadra. Non abbiamo lesinato come associazione UANM: plauso e complimenti alla SSC Napoli per quello che riteniamo un enorme passo in avanti. Poi arriva Frosinone (la prima di campionato) e la modalità di vendita scelta per il settore ospiti confonde e lascia quanto meno perplessi. Per la prima volta si sceglie di dare prelazione agli abbonati per una trasferta italiana, facendo un enorme passo indietro”.

“L’associazione UANM prende atto della decisione presa dalla SSC Napoli, ritenendo che possa diventare un precedente pericoloso e mettere in difficoltà i numerosi tifosi e club sparsi in tutto il mondo durante la stagione. Potrebbe diventare una chimera tifare e seguire il Napoli nelle trasferte al nord, dove potrebbero avvenire delle limitazioni da parte dell’osservatorio, limitando la possibilità di seguire la propria squadra. Altra criticità e sorpresa è l’impossibilità di acquistare i biglietti dalle piattaforme online ma solo in rivendite fisiche”.

“Ci auguriamo seriamente che ci sia stato un errore di valutazione; la UANM ritiene prioritario che la società prenda atto delle problematiche e possa migliorare e modificare queste scelte, auspicando una soluzione che tuteli non solo i tifosi del Napoli in Campania ma anche nel resto del globo. Tutti i tifosi indistintamente hanno il diritto di seguire la propria amata squadra. FORZA NAPOLI SEMPRE”, si legge.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati