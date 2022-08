Rileggi LIVE: Verona-Napoli, 2-5! Gli azzurri firmano la “Manita al Bentegodi

Gentili lettori di persemprenapoli vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Verona Napoli, gara valida per il primo turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della prima partita del Napoli oggi, che si disputerà fuori casa allo stadio Bentegodi di Verona.

Dopo la preparazione estiva a Dimaro Folgarida e a Castel di Sangro, il Napoli oggi cerca la vittoria nel match Verona Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, intanto, sono chiamati al primo impegno di campionato e puntano a partire bene sin da subito nell’esordio stagionale di ferragosto.

Formazioni Ufficiali Verona-Napoli :

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Amione; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento,il fischio d’inizio sara dato alle ore 18:30 dal sig Michael Fabbri, mentre alla VAR ci sara il sig Alessandro di Paolo

ORE 18:30 MINUTO DI SILEMZIO PER RICORDARE IL PORTIERE DEL VERONA E DEL NAPOLI CLAUDI GARELLA!

Ore 18:30 –l’arbitro, sig. Michael Fabbri, fischa il calcio d’inizio, comincia Verona-Napoli

3‘- Giro palla degli azzurri, i gialloblu attendono nella propria metà campo.

7′-Lozano a terra, gioco fermo per qualche istante

8′-Punizione di Zielinski, sponda di Rrahmani, destro di Anguissa murato da Amione.

11‘-Sul ribaltamento di fronte, Lozano sfonda in area e appoggia verso Osimhen che svirgola da ottima posizione.

12‘-OCCASIONE NAPOLI! Lozano si gira al limite, contrato da Amione, Skorupski esplode il sinistro, Montipo alza sopra la traversa.

16‘-Percussione di Zielinski, sinistro di Lozano neutralizzato da Gunter.

18‘-Kvaratskhelia riceve al limite da Lozano, rasoterra a lato.

21′-Osimhen in profondità per Lozano che da posizione defilata strozza il destro sul fondo.

28′-CCASIONE VERONA! Hongla piazza il destro dai 20 metri, Meret tocca oltre la traversa.

29‘- GOL! VERONA-Napoli 1-0! Rete di Lasagna. Da corner, spizzata di Gunter, Lasagna libero sul secondo palo, insacca agevolmente.

’30’-OCCASIONE NAPOLI! Kvaratskhelia penetra in area, sinistro alzato in angolo da Montipo.

33‘-PALO NAPOLI! Punizione di Mario Rui, colpo di testa di Anguissa, il legno salva Montipo.

36‘-Retropassaggio rischioso di Faraoni, Montipo riesce ad anticipare Osimhen.

37’GOOOOOOL! Verona-NAPOLI 1-1! Rete di Kvaratskhelia. Lozano crossa dalla destra, Kvaratskhelia svetta in area e di testa batte Montipo

39′-Osimhen si gira in area, destro troppo angolato, fuori.

41‘-Kvaratskhelia ruba palla a Tameze, Amione salta più in alto di Lozano.

45’+1-due minuti di recupero

45’+2′-Gli azzurri chiudono in avanti, Anguissa guadagna angolo.

45’+3′-GOOOOOOL! Verona-NAPOLI 1-2! Rete di Osimhen. Da corner, colpo di testa di Rrahmani, zampata sottomisura di Osimhen.

45’+4‘-FINE PRIMO TEMPO. Verona-Napoli 1-2, Osimhen ribalta il risultato a tempo scaduto.

Vantaggio meritato dei partenopei che dominano la prima frazione, creano, sprecano e subiscono il gol di Lasagna al primo angolo conquistato dai gialloblu. Anguissa colpisce un palo, Kvaratskhelia pareggia con un colpo di testa su assist di Lozano, Osimhen all’ultima azione, da calcio d’angolo, ribalta il risultato.

19:38-Inizia la ripresa, Fischia l’arbitro Fabbri, Si riparte dal risultato di Verona-Napoli 1-2

48′-GOL! VERONA-Napoli 2-2! Rete di Henry. Faraoni centra dal fondo, perfetto colpo di testa di Henry, imparabile per Meret.

50‘-Cross basso di Kvaratskhelia, Osimhen la sfiora di tacco, Lazovic si rifugia in angolo.

52‘-AMMONITO Amione, fallo tattico su Lozano.

54‘-AMMONITO Osimhen, in ritardo su Gunter.

55′-GOOOOOL! Verona-NAPOLI 2-3! Rete di Zielinski. Filtrante preciso di Kvaratskhelia per l’incursione di Zielinski, freddo davanti a Montipo.

59‘-SOSTITUZIONE VERONA. Retsos prende il posto di Amione, e Henry e inserisce Piccoli.

65′- GOOOOOL di Lobotka. Percussione centrale di Lobotka che avanza indisturbato e dal limite infila Montipo con un piatto nell’angolo basso.

67‘-SOSTITUZIONE VERONA. Cioffi si gioca la carta Barak, esce Hogla.

68‘-SOSTITUZIONE NAPOLI. Finisce la gara di Kvaratskhelia, spazio ad Elmas.

72‘-SOSTITUZIONE VERONA. Fuori Lasagna, è il momento di Djuric.

74‘-Rrahmani di testa anticipa Piccoli, palla in angolo.20:05

75‘-Osimhen si defila sulla destra, Lazovic lo ferma in angolo.

76-‘SOSTITUZIONE NAPOLI. Staffetta in attacco tra Politano e Lozano, Esordio in Serie A per Zerbin, esce Zielinski.

77‘-Subito Politano in avanti, rientra sul sinistro, la palla sfiora il palo lontano.

79′-GOOOOL di Politano. Bella triangolazione Di Lorenzo-Osimhen-Politano, sinistro alle spalle di Montipo.

82‘-Da corner, colpo di testa di Anguissa, centrale, Montipo non rischia la presa.

83‘- Sostituzione Victor James Osimhen Adam Mohamed Ounas, Mário Rui Silva Duarte Mathías Olivera Miramontes

83‘-GOL ANNULLATO NAPOLI! Il neoentrato Ounas scambia con Politano e insacca a porta vuota, Montipo si è scontrato con Zerbin.

87‘-OCCASIONE NAPOLI! Ounas lungo linea per Politano, cross basso per Zerbin che sbaglia incredibilmente il controllo a tu per tu con Montipo.

90‘-Cinque minuti di recupero.

90’+1′-Rrahmani in proiezione offensiva, tiro cross da dimenticare.

90’+3′-AMMONITO Kim, intervento rude su Dawidowicz.

90’+5-FINITA! Verona-Napoli 2-5, triplice fischio di Fabbri.

Prestazione convincente degli azzurri che dilagano nella ripresa grazie alle reti di Zielinski, Lobotka e Politano, la VAR annulla una rete a Ounas. Henry illude i gialloblu che nella seconda frazione perdono anche la quadratura difensiva e sfiorano la debacle tennistica.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati