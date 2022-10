RILEGGI LIVE Roma-Napoli: 0-1 Osimhen sbanca l’Olimpico…Ed infiamma il Vesuvio!

Gentili lettrici/ori di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Roma Napoli, gara valida per l’undicesimo turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della partita che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Dopo la vittoria contro il Bologna, il Napoli oggi cerca la vittoria nel match contro la Roma . Gli azzurri di Luciano Spalletti, intanto, sono chiamati all’undicesimo impegno di campionato e puntano a restare in testa alla classifica Serie A.

Vi ricordiamo che la gara si disputerà alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco allora il live testuale, con formazioni ed eventi del match aggiornati in tempo reale.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Qui Roma:

Sono parecchi i dubbi anche nella testa di José Mourinho, che si aspetta risposte su quali possano essere le reali ambizioni della sua squadra in campionato. Per farlo il tecnico portoghese schiererà tra i pali Rui Patricio, protetto da Mancini, Smalling e Ibanez. A destra Karsdorp è in vantaggio su Zalewski, così come al centro Matic lo è su Camara per fare coppia con Cristante: a sinistra è invece sicuro del suo posto Spinazzola. L’ultimo dubbio alberga in attacco, con Abraham favorito su Belotti per completare il reparto composto da Zaniolo e Pellegrini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Karsdorp, Vina, Tripi, Bove, Camara, Belotti, El Shaarawy, Shomurodov, Volpato.

Qui Napoli:

Dopo aver raggiunto la decima vittoria di fila complessiva il Napoli non è pago e, anzi, ha voglia di confermarsi ora che i giochi si complicheranno. Tra gli azzurri, al di là del momento d’oro, c’è chi è a caccia di riscatto: su tutti Meret, che vuole cancellare la ‘papera’ contro il Bologna. Per farlo il friulano sarà protetto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie: il posto accanto a Kim se lo contenderanno invece Ostigard e Juan Jesus, con il primo in vantaggio nonostante il gol firmato dal brasiliano contro i rossoblù. In mediana, con Anguissa ancora ai box, dubbi non ce ne sono: toccherà infatti al trio composto da Ndombele, Lobotka e Zielinski. Discorso diverso in attacco, dove l’unico certo di una maglia è Kvaratskhelia: le altre e le giocheranno Politano e Lozano da una parte e Osimhen e Raspadori dall’altra, con i primi due in pole.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori.

Ecco la sestina Arbitrale:

Il posticipo Roma-Napoli in programma quetsa sera all’Olimpico sarà arbitrato da Irrati che ha nella Roma la squadra di serie A più diretta (arbitrata 23 volte: 12 vittorie, 6 pareggi e 5 ko), mentre i precedenti con il Napoli sono 14 (11 vittorie, 1 pari e 2 ko).

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

ASSISTENTI: Lo Cicero-Tolfo.

IV UOMO: Manganiello.

VAR: Di Paolo.

ASS. VAR: Passeri.

Appuntamento dunque alle 20:45 con il Derby del Sole” Roma-Napoli, Vi aspettiamo in tanti, come sempre del resto, per la diretta Live dell’incontro offerta da persemprenapoli per voi! Vi auguro una serena Domenica in famiglia…E mi raccomando Forza Napoli Sempre!

Ore 20:45- L’arbitro. il Sig Irrati sta per dare il calcio d’inizio della sfida Roma-Napoli

La Roma è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più trasferte in Serie A: 29 su 75 gare fuori casa (incluso lo 0-0 in quella più recente del 24 ottobre 2021), completano 13 successi partenopei e 33 vittorie giallorosse.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite tra Serie A e Champions League, solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni dal 1929/30: tra aprile e settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina.

José Mourinho si affida a Pellegrini e Zaniolo alle spalle dell’unica punta Abraham. Matic parte dalla panchina. Indisponibili Dybala, Celik, Zalewski, Kumbulla e Wijnaldum.

Luciano Spalletti opta per il tridente formato da Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen. Raspadori, Mario Rui e Politano partono dalla panchina. Indisponibili Rrahmani e Anguissa.

Dirige l’incontro Massimiliano Irrati coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Alessio Tolfo. Il quarto uomo è Gianluca Manganiello. La coppia Var è formata da Aleandro Di Paolo e Matteo Passeri.

2′ Ben imbeccato da Osimhen, Lozano si invola e crossa al centro verso Kvaratskhelia che viene

5′ La conclusione da fuori di Camara viene schermata dalla retroguardia napoletana.

6′ Zaniolo salta con bel guizzo Lobotka e tenta un tiro a giro che finisce a lato della porta difesa da Meret

.8′ Camara soffia la sfera a Ndombele, Abraham riceve il pallone e cerca il piazzato da buona posizione senza tuttavia inquadrare la porta.

12′ Karsdorp vince un contrasto con Olivera e guadagna una rimessa laterale per poi arringare il pubblico di fede giallorossa.

16′ Zaniolo si incunea con un ottimo spunto in area, ma viene raddoppiato da Juan Jesus e Kim e chiuso in corner.

22′ AMMONITO Smalling per un fallo in ritardo su Osimhen.

26′ OCCASIONE NAPOLI! Zielinski si ritaglia un po’ di spazio e lascia partire un fendente da fuori, Rui Patricio si distende e neutralizza la conclusione.

28′ Non si chiude il triangolo tra Osimhen e Olivera nei pressi dell’area di rigore.

37′ CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Ndombele si libera con un tunnel della marcatura e va a contatto con Rui Patricio in uscita

38′ DIETROFRONT DELL’ARBITRO! Dopo aver rivisto l’intervento tra Ndombele e Rui Patricio al Var, l’arbitro revoca il calcio di rigore e fa dietrofront.

45+3′ AMMONITO Lozano per proteste.

FINE PRIMO TEMPO Roma-Napoli 0-0

Si conclude senza goal un primo tempo privo di vere chance da goal. La partita è tutto sommata equilibrata e viene interpretata diversamente dalle due compagini: il Napoli cerca di sviluppare più il gioco palla a terra, la Roma invece attende gli avversari e appena può prova a ripartire in contropiede. Le uniche occasioni del primo tempo provengono da un paio di tiri da fuori non particolarmente insidiosi.

Nella ripresa la Roma dovrà adottare la stessa filosofia di gioco rimanendo compatta come nel primo tempo quando è chiamata alla fase difensiva per poi pungere maggiormente in contropiede. Il Napoli si dovrà affidare alle giocate individuali di Lozano e Kvaratskhelia andando alla ricerca di qualche spunto interessante.

ore 21:50 l’arbitro Irrati fischia l’inizio della ripresa

46′ COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dallo 0-0 del primo tempo.

47′ Ammonito Ndombele

50′ ammonito Cristante

52’OCCASIONE NAPOLI! Lozano riceve il pallone da Olivera e spara forte da fuori senza pensarci su due volte, Rui Patricio vola e devia in maniera provvidenziale in angolo.

56′ cambio nel Napoli esce Ndombele ed entra Elmas

60′ Osimhen sguscia via dalla marcatura di Smalling, Ibanez ripiega e spazza via.

62′ Nella Roma esce Abraham ed entra Belotti

62′ Juan Jesus svirgola malamente la conclusione da buona posizione.

66′ Nella prima metà della ripresa il canovaccio non è ancora cambiato: partita bloccata e pochi sbocchi.

69 ‘OCCASIONE ROMA! Zaniolo serve un’ottima palla in mezzo, Meret smanaccia verso il centro favorendo Pellegrini che non ha tuttavia il tempo per calciare.

74′ Escono Zielinsky e Lozano, entrano Politano e Gaetano

74′ Cartellino Giallo Roger Ibañez da Silva

GOOOOOOOL! NAPOLI-Roma 1-0. Rete di Osimhen. Sull’ottima imbeccata di Politano, Osimhen supera Smalling e conclude con un destro micidiale sul palo lontano fulminando Rui Patricio.

84′ Nella Roma esce Spinazzola ed entra Showmourodov

5′ minuti di recupero

FINITA! ROMA-NAPOLI 0-1. Osimhen decide la sfida con una rete capolavoro

Nel prossimo turno di campionato, la Roma giocherà in trasferta a Verona, mentre il Napoli sarà impegnato in casa contro il Sassuolo.

Dopo un primo tempo molto bloccato e sostanzialmente equilibrato, il Napoli espugna l’Olimpico e conquista i tre punti grazie a una splendida rete di Osimhen al minuto 80′. Prosegue il momento magico della squadra di Spalletti, che resta saldamente al primo posto a quota 29 punti. La Roma non conclude mai verso la porta nell’arco dell’intera partita e produce complessivamente troppo poco per creare pericoli al Napoli.

Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo incontro di Serie A!

